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Lexus обновил модель LC: подробности

Lexus обновил модель LC: подробности
15:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Роскошный спорткар поступит в продажу уже в этом году.

Lexus LC получил новые 20-дюймовые и облегченный 21-дюймовые диски, два новых оттенка кузова, новые варианты отделки интерьера.

Информационно-развлекательный комплекс теперь поддерживает Android Auto. Всем версиям положен помощник Active Cornering Assist, помогающий увереннее проходить повороты. Также обновилось ПО трансмиссии.

Помимо прочего, автомобиль стал легче на символические 10 килограммов. Этого добились за счет новых пружин, рычагов подвески и стабилизаторов поперечной устойчивости. 

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При этом подвеска была перенастроена на более комфортный лад.

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Автомобиль, Lexus, Авто, Спорткар, Lexus LC.
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