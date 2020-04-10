Lexus обновил модель LC: подробности

Роскошный спорткар поступит в продажу уже в этом году.

Lexus LC получил новые 20-дюймовые и облегченный 21-дюймовые диски, два новых оттенка кузова, новые варианты отделки интерьера.

Информационно-развлекательный комплекс теперь поддерживает Android Auto. Всем версиям положен помощник Active Cornering Assist, помогающий увереннее проходить повороты. Также обновилось ПО трансмиссии.

Помимо прочего, автомобиль стал легче на символические 10 килограммов. Этого добились за счет новых пружин, рычагов подвески и стабилизаторов поперечной устойчивости.

2021 #LexusLC 500 & 500h — Namaste Car (@NamasteCar) April 9, 2020

При этом подвеска была перенастроена на более комфортный лад.