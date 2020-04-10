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Гибридный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 стал более экономным

Гибридный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 стал более экономным
21:36 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Модель причислена к бюджетному сегменту.

Компания VW, а точнее ее дочернее китайское предприятие Jetta задумало выпуск гибридного бюджетного кроссовера на 7 мест. Новая версия получит подзаряжаемую силовую установку.

Трехрядный кросс является ближайшим родственником Skoda Karoq.

В плане габаритов Jetta VS7 идентичен Toyota RAV4: 4624х1841х1633 мм с колесной базой 2730 мм. визуально "семерка" не отличается от Jetta VS5 кроме габаритов. Гибридной модификации достанется не только особый логотип марки, но и модернизированные обвесы с модернизированными задними фонарями.

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Доработки не закончились на силовой установке. Среди отличительных особенностей салона оказался блок управления климатической установкой. По предварительной информации он будет частично сенсорным, а также появится увеличенный тачскрин мультимедиа.

До настоящего момента семиместный кросс комплектовался только движком TSI рабочим объемом 1,4 литра с отдачей 150 сил. Он работал в паре с автоматом Aisin на 6 ступеней.

В ближайшее время дилеры VW в Китае получат гибридный Jetta VS7 Plug-In на базе того же 1,4-литрового TSI. Функционал движка дополнит электромотор с комплектом АКБ. Итого отдача установки вырастет до 210 сил, сместив крутящий момент до 400 Нм.

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Volkswagen, Авто, Кроссовер, VW, Jetta, Volkswagen Jetta VS7.
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