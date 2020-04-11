Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика

Новый SUV станет очередной версией Yaris c увеличенным клиренсом.

Новый компактный кроссовер Toyota, который создадут на базе модели Yaris, получит 1,5-литровый двигатель и полный привод.

Об этом сообщает японское издание Best Car, опубликовавшее данные об основных характеристиках автомобиля.

В основу кроссовера ляжет модульная архитектура TNGA. Длина автомобиля составит 4170 мм (на 230 мм больше стандартного Yaris), ширина - 1765 мм, а высота - 1555 миллиметров. Размер колесной базы будет равен 2560 миллиметрам.

В линейку двигателей войдет совершенно новый 1,5-литровый трехцилиндровый рядный бензиновый мотор мощностью 91 л. с., который будет работать вместе с вариатором.

Плюс ко всему на базе этого же агрегата создадут гибридную силовую установку с электромотором на задней оси.

Ранее в Toyota подчеркнули, что новый SUV будет отличаться от своего платформенного "донора" внешним видом и габаритами.