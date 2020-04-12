Опубликованы характеристики нового кроссовера Toyota

Японский автомобилестроительный концерн Toyota представил новый компактный внедорожник, базирующийся на платформе от хэтчбека Yaris.
По информации официального японского издания Bestcarweb известно, что дебют нового автомобиля состоится осенью текущего года, а продажи на европейском рынке начнутся весной 2021 года.
Изначально в планах компании представление компатного внедорожника SUV генерации было запланировано на март 2020 года, но из — за пандемии коронавируса дебют модели решили отложить на 6 месяцев.
В основе кузова лежит платформа TNGA от субкомпактной модели Yaris. Техническое оснащение с силовыми агрегатами, узлами также перешло автомобилю от миниатюрного пятидверного хэтчбека Toyota Yaris.
Новый внедорожник по габаритам кузова будет немного больше, также он будет оснащен полноприводной системой управления и интеллектуальной подвеской, такая система позволит автомобилю беспрепятственно преодолевать бездорожье. Такую информацию предоставил вице — президент компании Toyota Europe Мэтью Харрисон на презентации тизеров новой модели. Размеры компактного внедорожника представлены длиной 3 метра 940 мм, высотой 150 см, шириной 1 метр 695 мм и базой колес 2 метра 550 мм.
Более дорогие комплектации оснащены гибридной силовой установкой системы e-Four, в состав которой входит турбированный двигатель объемом полтора литра и электромотор, закрепленный на задней оси. Авто в стандартном оснащении доступен с переднеприводной системой, а модели с гибридной силовой установкой предлагаются с системой полного привода AWD-i.