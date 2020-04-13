Лимитированное старинное купе Lotus Esprit продается на аукционе

Именно этот Lotus Esprit Turbo HC был выпущен под номером 10. Более того, он является одним из пяти, выполненных в двухцветном кузове Essex Blue.

Всего было построено 21 экземпляров этой модели, а все производство было приурочено к празднованию 21-летия со дня начала производства Lotus на заводе Hethel.

Автомобиль покинул конвейер 27 февраля 1987 года и был продан одной из местных компаний.

Позже он провел около 14 лет в частной коллекции в Португалии, прежде чем вернуться в Великобританию в 2018 году.

В последствии он был приобретен и полностью восстановлен одним из любителей старинных автомобилей в апреле прошлого года.

Предполагалось, что он будет "вечным автомобилем" своего нынешнего владельца, но нет, машину решили продать – купе было оценено в сумму более 10 000 фунтов стерлингов.

Автомобиль находится в отличном состоянии, почти идеальная окраска кузова и оригинальная внутренняя отделка салона. У него всего 87 870 километров на одометре. Продажа включает в себя заводской инструментарий автомобиля, двухцветный портфель, а также наклейки на переднее и заднее окна.

"Этот Lotus Esprit Turbo HC находится в потрясающе хорошем состоянии - один из лучших, если не лучший, на данный момент", - говорит Тристан Джадж, директор аукциона The Market. "Будучи таким редким автомобилем и в таком фантастическом состоянии, он идеально подойдет для бережного использования или в качестве центрального элемента коллекции классических автомобилей".

Ожидается, что в итоге, старинный автомобиль Lotus будет продан за сумму от 40 000 до 50 000 фунтов стерлингов, а аукцион будет закрыт в понедельник 13 апреля.