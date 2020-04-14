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Новинка от Arctic Trucks: ателье доработало пикап Ford F-150

Новинка от Arctic Trucks: ателье доработало пикап Ford F-150
19:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Специалисты Arctic Trucks построили новый экстремальный пикап на базе Ford F-150 Raptor.

Новинка успешно прошла двухнедельные испытания в снегах Исландии и до конца года должна поступить в продажу под индексом AT44. Глава компании Arctic Trucks Эмиль Гримссон опубликовал 5-минутный видеоотчет с внедорожных тестов.

Технические подробности о новом брутальном пикапе пока не сообщаются. Судя по фотографиям, автомобиль "обули" в 44-дюймовые внедорожные шины Nokian, ради которых пришлось установить расширители колесных арок. На видео показано, как новый F-150 AT44 уверенно чувствует себя в глубоком снегу.

Под капотом, по всей видимости, находится 3,5-литровый «фордовский» двигатель V6 EcoBoost с двумя турбинами мощностью порядка 375 лошадиных сил. Доработки затронули подвеску и раму, но масштаб изменений станет понятен только ближе к началу продаж.

Первые поставки ожидаются в четвертом квартале 2020 года.

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Все по теме:

Автомобиль, Внедорожник, Авто, Пикап, Ford F-150, Arctic Trucks.
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