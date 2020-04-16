Geely обнародовала дизайн Geometry C

Электрический кроссовер Geometry C будет второй машиной в модельном ряду бренда после седана Geometry A.

Компания Geely показывает изображения новой модели собственного суббренда Geometry.

Новый кроссовер Geometry C продолжает быть с общими чертами, которые так хорошо подходяд бренду, — простату конструкции вместе с технологичностью.

Спрятанная передняя панель, встроенные светодиодные фары и логотип с серебристой окантовкой придают модели футуристичный образ.

Более чуткого внимания заслуживает световое оснащение авто: машина получила 1,2-метровую светодиодную линию, которая соединяет задние фонари и насчитывающую более 216 диодов, а также фары с 80 диодами в каждой из них.

Заметьте, что новый Geometry C имеет возможность интеллектуального сетевого соединения, а также при нем есть система беспилотного управления, которая создана компанией Geely. По ожиданиям в будущем кроссовер Geometry C будет награжден связью 5G и более усовершенствованной системой беспилотного управления уровня L4 — именно данные технологии являются отличительной чертой новинки.

Электрический кроссовер Geometry C основан на той же архитектуре, что и его предшественник — седан Geometry A. Новинка укомплектована 204-сильным электродвигателем, а запас хода составляет 400 либо 520 км по циклу NEDC (в зависимости от емкости батареи).

Размеры новой модели незаурядные для своего класса: в длину Geomerty C достигает 4 432 мм, в ширину — 1 833 мм, в высоту — 1 560 мм, а колесная база равна 2 700 мм.