Опубликовано первое изображение нового внедорожника Volkswagen Tiguan (Фото)

Внедорожник Volkswagen Tiguan официально рассекречен.

Volkswagen Tiguan чрезвычайно важен для автопроизводителя, поскольку он является самым продаваемым автомобилем как в США, так и во всем мире.

Таким образом, VW планирует реконструкцию на 2021 модельный год, предоставив Tiguan некоторые изменения стиля и дополнительные функции, чтобы сохранить его актуальность.

Подробности о 2021 VW Tiguan немногочисленны. Автопроизводитель действительно выпустил дразнящее изображение нового внедорожника, демонстрирующее совершенно новую переднюю панель, которая хорошо справляется с подражанием Jetta и Atlas Cross Sport.

Решетка и фары нынешнего Tiguan имеют одинаковую ширину, но новинка получит более тонкие, более агрессивные осветительные элементы и более глубокую, почти щитовую решетку. Нижний воздухозаборник A-line напоминает Jetta GLI. Пересмотренный логотип Volkswagen получает заметный биллинг на передней части.

Также в обновленном 2021 году Tiguan будет новая информационно-развлекательная система под названием MIB3. VW признал, что новый кроссовер будет иметь беспроводные обновления программного обеспечения, и он по-прежнему будет предлагать автомобильное подключение Wi-Fi.

Должны быть другие обновления интерьера, в том числе новое рулевое колесо (в настоящее время находится на Atlas Cross Sport) и, возможно, некоторые обновления материалов.

В обсуждении за круглым столом с другими новостными агентствами представители VW заявили, что в следующем Tiguan будет сделан акцент на спортивном, ориентированном на дорогу стиле, даже больше, чем на нынешнюю модель в версии R-Line. По заявлению компании, внедорожные аксессуары и позиционирование на рынке лучше подходят для Atlas, и, возможно, грядущий внедорожник начального уровня Tiguan получит некоторые внедорожные стили и функции.

Как всегда, 2021 VW Tiguan будет предлагать полный привод 4Motion в качестве опции, что выбирают большинство клиентов. На данный момент не ясно, поддержит ли Tig с фейслифтингом более агрессивный стиль с более спортивным двигателем.

В США мы в настоящее время знакомы с 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 лошадиных сил (137 киловатт) и 221 фунт-фут (300 ньютон-метров), поддерживаемым восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Хотя эти цифры конкурентоспособны по классу, Tiguan 2020 года, тем не менее, чувствует себя немного вялым.

Представители VW говорят, что компания исследует силовые агрегаты для рынка США, которые являются более мощными, но похоже, что нам пока придется придерживаться существующего двигателя. Конечно, есть обильные доказательства того, что Tiguan R уже в пути, но VW сказал, что модель в настоящее время использует глобальную модель Tiguan с короткой колесной базой, которая в настоящее время недоступна в США.

Этим летом 2021 VW Tiguan примет свой первый официальный поклон, и мы ожидаем, что он прибудет в автосалоны США до конца года.