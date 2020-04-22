Объявлена дата выхода нового Toyota Harrier

Toyota Harrier четвертого поколения базируется на инновационной платформе GA-K от моделей RAV4 и седана Camry.

Японский автоконцерн Toyota назначил дату презентации кроссовера четвертой генерации Toyota Harrier. Официальный дебют новинки пройдет в автосалоне Японии 17 июня 2020 года.

Экстерьер кроссовера Harrier переработан и теперь кузов отмечается стремительным напористым контуром с заостренными деталями в передней части авто. Внутреннее оформление салона представлено обновленной цифровой приборной панелью, информационно — развлекательным комплексом с парящим монитором, стильной конструкцией тоннеля, выполненным в виде седла и дорогостоящей отделкой салона натуральной кожей с деталями из натурального дерева.

Кроссовер немного увеличился в габаритах, длина представлена 4 метрами 740 мм (прибавка на 1,5 см), ширина 1 метр 855 мм (плюс 2 см), высота 1 метр 660 мм, база колес 2 метра 690 мм (прибавка 3 см).

Технически кроссовер Harrier оснащен атмосферным двигателем от RAV4 с объемом 2 литра силой 171 лошадиная сила и гибридной установкой e-Four с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра силой 178 л.с. и электромотором на оси в задней части авто. Двигатель комплектуется вариаторной бесступенчатой коробкой передач CVT, покупателям предлагаются Harrier с полным и передним приводом.

Комплектующие устройства представлены опцией предупреждения аварийных ситуаций, функцией адаптивного круиз — контроля, опцией контроля движения авто в правильной полосе дороги, видеокамерами кругового обзора, дверью багажника с электроприводной системой и панорамной стеклянной крышей с люком.

Стоимость нового кроссовера Toyota Harrier будет оглашена на презентации 17 июня и в этот же день, желающие купить автомобиль смогут оставлять заявки на покупку новой модели.