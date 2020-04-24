Компания Ferrari представит две новинки в 2020 году

Ferrari вносит поправки в свои планы на оставшуюся часть этого года до презентации инвесторов в мае.

В 2019 году итальянская марка выпустила пять новых моделей, в том числе Ferrari F8 Tributo, SF90 Stradale и Roma, в рамках исполнения масштабного плана по расширению ассортимента, которое должно включать новых 15 автомобилей до 2025 года.

На церемонии презентации Ferrari Roma Энрико Галлиера, коммерческий директор марки, заявил, что 2020 год станет "годом консолидации" для поддержки этих запусков. Но когда его спросили совсем недавно, означает ли это, что Ferrari не представит никаких новых автомобилей в этом году, он ответил: "Мы всегда планируем сделать что-то большее, и мы собираемся сделать некоторые новости. Мы запустим две новые модели к концу года".

Галлиера сделал это заявление до того, как пандемия Covid-19 вынудила Ferrari приостановить производство на заводе в Маранелло, и сохраняющаяся угроза может привести к задержке открытия.

По словам Галлиера, новые автомобили должны были быть выставлены во второй половине года до пандемии. Хотя он не стал бы рассказывать о них, он намекнул, что они продолжат расширение ассортимента Ferrari, намекнув: "Мы будем продолжать смотреть на новые, неиспользованные рынки".

Что касается 2020 года, Галлиера сказал: "Мы должны консолидировать запуск пяти наших продуктов с прошлого года, но при этом мы не перестаем искать возможности для роста как компании, так и бизнеса".

Когда его спросили, на какие сегменты смотрит Ferrari, помимо внедорожника Purosangue, который должен появиться в 2022 году, Галлиера ответил, что марку потенциально интересует каждый сегмент, учитывая, что Ferrari находится на рынке роскошных спортивных автомобилей.

"Мы можем выйти на любой рынок, на котором мы можем поставить автомобиль, который соответствует нашему положению как компании, производящей автомобили класса люкс. У нас есть определенные ограничения, связанные со [спортивностью] автомобиля: Ferrari - производитель спортивных автомобилей.

Когда мы смотрим на новые сегменты, мы должны помнить о духе и позиционировании бренда Ferrari, и это наше единственное ограничение.

Есть некоторые естественные сегменты, такие как спортивные автомобили и автомобили GT, но мы можем рассчитывать на другие, если они соответствуют нашему наследию", - сазал коммерческий директор бренда.