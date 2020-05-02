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Volkswagen выпустит новый спортивный хэтчбек Golf R+

Volkswagen выпустит новый спортивный хэтчбек Golf R+
20:02 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Гибридный Volkswagen Golf R выйдет в 2023 году и получит мощность в 410 л.с.

В 2014 году глава отдела разработок силовых установок VW Хайнц-Якоб Нойсер заявлял, что эта машина пойдет в серию. С тех пор прошло шесть лет, и теперь слухи о выходе 400-сильного Гольфа снова набирают обороты.

Как сообщает австралийский портал Which car?, Volkswagen наконец-то намерен вернуть свои позиции в сегменте спортивных хэтчбеков благодаря новой модификации Golf R. В 2017-м Honda представила 316-сильный Civic Type R, Hyundai в том же году обзавелся 275-сильным i30 N, не стоит забывать и о Mercedes-AMG A45 S с его 2,0-литровым мотором мощностью 421 л.с.

С этими машинами обычному Golf Type R конкурировать весьма непросто, и отстаивать честь марки в будущем будет гибридный Golf Type R+. Под капотом у него расположится гибридная силовая установка, в состав которой войдет все тот же 2,0-литровый турбомотор, электродвигатель на задней оси, а также высоковольтная батарея в районе ног задних пассажиров. Совокупная мощность системы составит 410 л.с.

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По данным коллег, идея этой концепции для Golf R+ обсуждалась в головном офисе Volkswagen в Вольфсбурге, причем босс VW Group Герберт Дисс сказал, что является ее сторонником. Тем не менее пока неясно, когда же этот проект будет реализован.

Зарубежные коллеги пишут, что речь снова идет о долгосрочной перспективе и Golf R+ может появиться не ранее 2023 года. Вполне возможно, что дебют отложат до 2024-го, когда немецкий хэтчбек будет праздновать 50-летие модификации GTI.

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Volkswagen, Хетчбэк, Volkswagen Golf R.
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