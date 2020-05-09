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Илон Маск отложил выход Tesla Roadster

Илон Маск отложил выход Tesla Roadster
17:22 Сегодня Телеграф avtodream.org

Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе рыночного дебюта модели Roadster на неопределенный срок.

Информация о переносе сроков запуска серийного производства Tesla Roadster всплыла во время интервью Маска со стендап-комиком Джо Роганом.

На вопрос, когда же можно будет купить электромобиль, глава "Теслы" ответил, что у него нет точных сроков, так как модель не является приоритетной.

Сейчас все усилия компании сосредоточены на наращивании объемов выпуска кроссоверов Model Y и строительстве первого европейского завода Tesla недалеко от Берлина.

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Прототип Tesla Roadster показали в ноябре 2017 года. Двухдверку оснастили тремя электромоторами и тяговой батарей на 250 киловатт-часов, которые способны разгонять машину до 60 миль в час (97 километров в час) за 1,9 секунды.

Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась, хотя был известен крутящий момент на колесах с учетом передаточного числа редуктора - 10 000 Нм.

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Авто, Электрокар, Tesla, Илон Маск, Tesla Roadster.
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