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Lotus выпустил юбилейную серию спорткара Elise (Фото, Видео)
Lotus выпустил юбилейную серию спорткара Elise (Фото, Видео)

Lotus выпустил юбилейную серию спорткара Elise (Фото, Видео)

Lotus выпустил юбилейную серию спорткара Elise (Фото, Видео)
21:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Коллекционные "Лотусы" отличаются богатым оснащением.

Lotus объявила о выпуске четырех новых специальных версий своего спортивного автомобиля Elise, которые будут вдохновлены историческими гоночными ливреями компании.

Будет построено всего 100 изданий Classic Heritage Edition, каждая из которых будет иметь одну из четырех цветовых схем на основе автоспорта, а также "улучшенные" спецификации.

Возможно, самая культовая из всех известных ливрей Lotus, черно-золотая цветовая гамма автомобиля Type 72D F1 среди специальных автомобилей Elises, наряду с красными, белыми и золотыми лакокрасочными покрытиями 1968-го типа 49B с приводом, управляемая Грэм Хилл.

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Также представлены синий, красный и серебристый цвета Type 81 1980 года, управляемые Найджелом Мэнселлом и Марио Андретти.

Четвертый новый Elise, выполненный в бело-голубых тонах, отдает дань уважения Type 18 1960 года, ставшему первым Lotus, достигшим полюса F1 и победы. Это был подвиг, совершенный 60 лет назад, и он был предоставлен покойным сэром Стерлингом Моссом на Гран-при Монако.

Помимо своей специальной окраски, каждый автомобиль поставляется с эксклюзивной "табличкой", которая обозначает его позицию в производственном цикле. Хотя производство будет ограничено 100 экземплярами, Lotus не обязательно будет собирать по 25 единиц каждой версии. Вместо этого окончательный номер для каждого автомобиля будет определяться запросом клиента.

Более обычные функции включают в себя ряд вкусностей, которые обычно можно найти в списке опций Lotus. Это означает, что Classic Heritage Editions получит цифровое радио DAB, кондиционер и круиз-контроль. Также будут добавлены сверхлегкие легкосплавные диски, а также двухсекционные дисковые тормоза и черный коврики.

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Каждый автомобиль также получил иную цветовую верхнюю отделку двери и центральную вставку на сиденьях в цвет кузова. Детализация на двери, селекторе КПП и приборной панели также будет соответствовать оттенку ливреи. Единственным автомобилем, который не соответствует этому, является сине-белая версия, которая поставляется с красной алькантарой на сиденьях.

Lotus Classic Heritage Editions будет стоить 46 250 фунтов стерлингов (47 848 евро). Спецверсия будет оснащаться 1,8-литровым бензиновым двигателем с наддувом, который выдает 217 лошадиных сил. До сотни модель разгоняется за 4,2 секунды. Максимальная скорость составляет 233 км/ч.

"Успех в автоспорте лежит в основе философии Lotus уже более семи десятилетий, и Elise является нашим культовым родстером, известным во всем мире благодаря своей исключительной производительности. Какой лучший способ отпраздновать, чем объединение этих двух столпов нашего бренда, запуск четырех новых автомобилей Classic Heritage, которые фанаты сразу узнают?", - сказала Эма Форстер, глава отдела маркетинга компании.

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Спорткар, Lotus, Lotus Elise.
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