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Новый премиум-внедорожник Hongqi E115 засняли без камуфляжа

Новый премиум-внедорожник Hongqi E115 засняли без камуфляжа
11:29 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Hongqi представил концепцию E115 с затемненными окнами, скрывая от публики салон модели.

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.

И на этот раз автомобиль свободен от любого камуфляжа.

Ранее мы видели фотографии прототипов, один из которых был замаскирован, в то время как другой был практически "чист". По снимкам можно заметить, что общая форма производственной модели в значительной степени идентична концепт-кару, который дебютировал в прошлом году на автосалоне в Гуанчжоу.

Таким образом, E115 будет оснащаться большой фальшрадиаторной решеткой, тонкими светодиодными фарами и имеет такую же удлиненную линию крыши с острыми С-стойками.

Одно из наиболее заметных отличий заключается в том, что, хотя концепт имел детали вертикального дизайна сразу за передними колесами, серийная модель вместо этого отличается горизонтальным орнаментом, отделанным красным цветом и хромом. 

Задняя часть также явно напоминает концепцию с задними фонарями подобной формы и между ними простирается светодиодная панель. Крошечные светодиоды треугольной формы на задней двери от концепции не видны на черном прототипе.

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Эти шпионские изображения показывают, что интерьер новинки будет очень технологичным. Например, имеется сенсорный дисплей, предназначенный для климат-контроля, массивная центральная информационно-развлекательная система и полностью цифровой кластер датчиков. Мы также можем увидеть сплит центральную консоль и сиденья, которые, кажется, обтянуты алькантарой.

Габаритные размеры внедорожника по данным китайских СМИ составляет 5160/2000/1730 мм, а колесная база 3 250 мм. E115 появится на рынке с двумя электродвигателями, один на передней оси мощностью 215 л.с. и 350 Нм, а второй сзади - мощностью 295 л.с. и 420 Нм.

Питание моторов будет обеспечивать литиевая батарея на 92,4 кВт-ч. Разгон до 100 км / ч занимает 4 секунды, а запас хода составляет до 600 км.

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