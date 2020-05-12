Новый премиум-внедорожник Hongqi E115 засняли без камуфляжа

Hongqi представил концепцию E115 с затемненными окнами, скрывая от публики салон модели.

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.

И на этот раз автомобиль свободен от любого камуфляжа.

Ранее мы видели фотографии прототипов, один из которых был замаскирован, в то время как другой был практически "чист". По снимкам можно заметить, что общая форма производственной модели в значительной степени идентична концепт-кару, который дебютировал в прошлом году на автосалоне в Гуанчжоу.

Таким образом, E115 будет оснащаться большой фальшрадиаторной решеткой, тонкими светодиодными фарами и имеет такую же удлиненную линию крыши с острыми С-стойками.

Одно из наиболее заметных отличий заключается в том, что, хотя концепт имел детали вертикального дизайна сразу за передними колесами, серийная модель вместо этого отличается горизонтальным орнаментом, отделанным красным цветом и хромом.

Задняя часть также явно напоминает концепцию с задними фонарями подобной формы и между ними простирается светодиодная панель. Крошечные светодиоды треугольной формы на задней двери от концепции не видны на черном прототипе.

Эти шпионские изображения показывают, что интерьер новинки будет очень технологичным. Например, имеется сенсорный дисплей, предназначенный для климат-контроля, массивная центральная информационно-развлекательная система и полностью цифровой кластер датчиков. Мы также можем увидеть сплит центральную консоль и сиденья, которые, кажется, обтянуты алькантарой.

Габаритные размеры внедорожника по данным китайских СМИ составляет 5160/2000/1730 мм, а колесная база 3 250 мм. E115 появится на рынке с двумя электродвигателями, один на передней оси мощностью 215 л.с. и 350 Нм, а второй сзади - мощностью 295 л.с. и 420 Нм.

Питание моторов будет обеспечивать литиевая батарея на 92,4 кВт-ч. Разгон до 100 км / ч занимает 4 секунды, а запас хода составляет до 600 км.