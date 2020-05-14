Новый Golf GTI: свежие подробности от Volkswagen (Фото)

После виртуального дебюта восьмой генерации Volkswagen GTI на Женевском международном автосалоне в этом году Volkswagen решил обнародовать больше деталей о своей новинке.

Хотя продажи новинки стартуют еще почти через год, руководители компании рассказали о некоторых ключевых характеристиках GTI во время виртуального интервью со СМИ.

Так, в движение Golf GTI Mk8 приводит новая версия 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, отдача которого составляет 242 л.с. мощности и 273 Нм крутящего момента, соответственно прирост 14 л.с. и 20 Нм по сравнению с актуальным GTI. И механическая коробка передач с шестью скоростями, и автоматическая DSG с семью скоростями будут доступны во всех исполнениях модели.

В компании отметили, что 40% клиентов выбирают Golf GTI Mk7 с "механикой", что дало им массу причин, чтобы сохранить вариант с тремя педалями для Mk8.

Двумя наиболее заметными частями стандартного комплекта производительности для Mk8 являются дифференциал ограниченного трения и сложная система распределения динамики автомобиля (VDM). Она централизованно контролирует работу усилителя руля, дроссельной заслонки, коробки передач, электронной блокировкой дифференциала XDS и опциональных адаптивных амортизаторов DCC.

По словам производителя, VDM позволяет точнее дозировать величину момента на передних колесах, так как в расчет принимается больше различных факторов. Как и прежде есть возможность выбора ездовых режимов: Comfort, Eco и Sport, а также настраиваемый Individual. Все это делает GTI намного более динамичным по сравнению с предшественником.

С аппаратной точки зрения, инженеры VW доработали подвеску нового GTI, которая в передней части получила стойки MacPherson, а в задней имеет многорычажную конструкцию. Есть переконфигурированные пружины и амортизаторы, а также более легкий алюминиевый подрамник в передней части.

Основываясь на предоставленной информации, издание speedme.ru сделало выводы, что будет пять вариантов колес для нового GTI, размерность которых варьируется от 17 до 19 дюймов.

Представители марки также пролил некоторый свет на то, как эти изменения в Mk8 работают в реальном мире. На испытательном полигоне компании в Германии тест-водитель Бенджамин Лейхтер водил Mk7 GTI Performance и Mk8 GTI с одинаковой выходной мощностью и одинаковыми шинами.

На трехкилометровой трассе Mk8 был на 4,0 секунды быстрее. Хотя тест сложно контекстуализировать, он показывает, как Mk8 распределяет мощность лучше, чем его предшественник.

VW также намекнул на то, что мы можем ожидать от GTI, по крайней мере, с точки зрения его сроков. Согласно главе марки по продукту, маркетингу и стратегии Хайну Шаферу, VW планирует "начать продажи в конце следующего года, а Mk8 GTI приедет в США как автомобиль 2022 модельного года". На данный момент VW менее охотно рассказывал подробности о Golf R, но они подтвердили его возвращение в 2022 году вместе с GTI.

В любом случае, энтузиасты могут глубоко вздохнуть, зная, что у "заряженных" хэтчбеков Volkswagen светлое и быстрое будущее.