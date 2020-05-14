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Новый Golf GTI: свежие подробности от Volkswagen (Фото)

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Новый Golf GTI: свежие подробности от Volkswagen (Фото)
19:33 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

После виртуального дебюта восьмой генерации Volkswagen GTI на Женевском международном автосалоне в этом году Volkswagen решил обнародовать больше деталей о своей новинке.

Хотя продажи новинки стартуют еще почти через год, руководители компании рассказали о некоторых ключевых характеристиках GTI во время виртуального интервью со СМИ.

Так, в движение Golf GTI Mk8 приводит новая версия 2,0-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом, отдача которого составляет 242 л.с. мощности и 273 Нм крутящего момента, соответственно прирост 14 л.с. и 20 Нм по сравнению с актуальным GTI. И механическая коробка передач с шестью скоростями, и автоматическая DSG с семью скоростями будут доступны во всех исполнениях модели.

В компании отметили, что 40% клиентов выбирают Golf GTI Mk7 с "механикой", что дало им массу причин, чтобы сохранить вариант с тремя педалями для Mk8.

Двумя наиболее заметными частями стандартного комплекта производительности для Mk8 являются дифференциал ограниченного трения и сложная система распределения динамики автомобиля (VDM). Она централизованно контролирует работу усилителя руля, дроссельной заслонки, коробки передач, электронной блокировкой дифференциала XDS и опциональных адаптивных амортизаторов DCC.

По словам производителя, VDM позволяет точнее дозировать величину момента на передних колесах, так как в расчет принимается больше различных факторов. Как и прежде есть возможность выбора ездовых режимов: Comfort, Eco и Sport, а также настраиваемый Individual. Все это делает GTI намного более динамичным по сравнению с предшественником.

С аппаратной точки зрения, инженеры VW доработали подвеску нового GTI, которая в передней части получила стойки MacPherson, а в задней имеет многорычажную конструкцию. Есть переконфигурированные пружины и амортизаторы, а также более легкий алюминиевый подрамник в передней части.

Основываясь на предоставленной информации, издание speedme.ru сделало выводы, что будет пять вариантов колес для нового GTI, размерность которых варьируется от 17 до 19 дюймов.

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Представители марки также пролил некоторый свет на то, как эти изменения в Mk8 работают в реальном мире. На испытательном полигоне компании в Германии тест-водитель Бенджамин Лейхтер водил Mk7 GTI Performance и Mk8 GTI с одинаковой выходной мощностью и одинаковыми шинами.

На трехкилометровой трассе Mk8 был на 4,0 секунды быстрее. Хотя тест сложно контекстуализировать, он показывает, как Mk8 распределяет мощность лучше, чем его предшественник.

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VW также намекнул на то, что мы можем ожидать от GTI, по крайней мере, с точки зрения его сроков. Согласно главе марки по продукту, маркетингу и стратегии Хайну Шаферу, VW планирует "начать продажи в конце следующего года, а Mk8 GTI приедет в США как автомобиль 2022 модельного года". На данный момент VW менее охотно рассказывал подробности о Golf R, но они подтвердили его возвращение в 2022 году вместе с GTI.

В любом случае, энтузиасты могут глубоко вздохнуть, зная, что у "заряженных" хэтчбеков Volkswagen светлое и быстрое будущее.

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Volkswagen, Авто, Volkswagen Golf GTI.
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