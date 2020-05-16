Рассекречены все подробности о Mercedes S-Class W223

Дебют авто пройдёт в скором времени, а продажи на европейском рынке стартуют до конца 2020-го.

Вслед за появлением шпионских снимков Mercedes-Benz S-Class корпорация Daimler опубликовали видеоролик, посвящённый перезапуску предприятия в Германии после карантина, а в конце показали машину практически без камуфляжной плёнки, которая должна скоро дебютировать.

По всей видимости, новый S-Class станет дебютным новым авто, изготавливаемым людьми в масках и перчатках. Daimler снова запускает предприятие в Зиндельфингене и демонстрирует, как именно сейчас идёт рабочий процесс.

"Мы продолжим и дальше развивать нашу линейку и очень скоро покажем нечто новое. К примеру, это", – говорит Каллениус, показывая частично закамуфлированный новый S-Class.

Следовательно, к выпуску седана уже всё готово, и его производство наладят именно на предприятии в Зиндельфингене.

Серийная модель S-Class получилась вполне классической и даже консервативной. Радиатор получил практически вертикальную облицовку, которая выросла в габаритах и обзавелась немного изменённой формой. В целом новый S-Class смотрится гораздо спокойнее и, в принципе, отвечает общему тренду, предусматривающему отказ от излишней брутальности и необязательного декора.

В свою очередь, в 2018-м директор по дизайну салонов немецкого автоконцерна Хармут Синквиц говорил, что обновлённый S-Class укомплектует таким же интерьером, что и прототип Maybach Ultimate Luxury Concept, однако в действительности всё оказалось не так. Шпионские фото доказывают, что топовая модель имеет абсолютно новый салон.

В салоне сейчас установили длинную пустую панель, имеющую 10 вентиляционных дефлекторов, 2 больших экрана, 6-спицевое рулевое колесо от Е-Class и темное окно большого проекционного дисплея. И здесь практически отсутствуют физические кнопки.

Комплекс MBUX обзавёлся абсолютно новым форматом. Обновлённый S-Class также укомплектовали 12,3-дюймовым плоским экраном приборов, однако монитор информационно-развлекательного комплекса стал крупнее.

Ещё пара дисплей-планшетов предусмотрены для пассажиров сзади. Ещё одним классическим органом управления является "шайба" управления светом, сейчас находящаяся на панели двери водителя. В основе рестайлингового S-Class лежит архитектура MRA II, а, следовательно, автомобиль получил как адаптивную подвеску, имеющую пневмоэлементы, так и полноуправляемое шасси.

Очевидно, что S-Class обзаведётся множеством помощников водителю, однако корпорация сообщает о появлении автопилота 3-го уровня. Соответственно, авто сможет самостоятельно передвигаться по шоссе под наблюдением автомобилиста и совершать простые манёвры, а в случае необходимости – тормозить и объезжать препятствия.

Самым большим секретом все ещё является моторная линейка, которая до сих пор держится в секрете. В конце 2019-го Daimler заявил, что прекращает разрабатывать новые ДВС, однако у корпорации уже имеются 6-цилиндровые моторы, созданные для новых моделей S-Class и E-Class.

Все они получат технологию мягкого гибрида с дополнительным стартер-генератором и системой рекуперации. На её появления, в частности, указывает и значок EQ-Power на тахометре авто, которое получилось запечатлеть.

Моторы V8 в линейке сохранятся – как минимум на версиях AMG. Однако самая основная новость касается двигателя V12 для флагманских вариантов. Господин Каллениус сам подтвердил, что V12 оснастят рестайлинговый S-Class, при этом он не стал уточнять, затрагивает ли это лишь вариацию Maybach либо все версии седана.

Наверняка, это будет прежний 600-сильный силовой агрегат объёмом 6,0 литров, который адаптируют под действующие экологические стандарты.

К тому же совсем недавно стало известно, что большой седан Mercedes-Benz получил 1,5-литровый мотор. Речь идёт о модели, которая имеет индекс 260.