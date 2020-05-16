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Поставка нового Volkswagen Golf прекращена

Поставка нового Volkswagen Golf прекращена
21:38 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Причиной остановки производственной деятельности становится проблема, обнаруженная в программном обеспечении.

Поставки хэтчбеков Volkswagen Golf нового поколения были приостановлены из-за проблем с ПО. Речь идет о программном обеспечении, с помощью которого можно делать экстренные вызовы.

Подобного рода функция считается обязательной в странах ЕС с 2018-го. Руководство Volkswagen в ближайшие дни должно определиться с планом действий: либо объявлять отзыв машин, либо обновлять ПО. Об этом стало известно накануне, 15 мая.

Напомним, при продажах нового Golf в Европе в этом году марка столкнулась с задержками из-за сложности с системой обновления программного обеспечения "по воздуху".

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Такая передовая технология, безусловно, привлекла к новинке новых покупателей, однако не обошлось без технических ошибок. Именно они и повлекли за собой перенос сроков запуска нового "Гольфа".

Сколько машин в настоящее время столкнулись с этой проблемой, не сообщается. Планируется, что доступ к апгрейду ПО организуют уже с 15 по 21 июня.

При этом выпуск новых хэтчбеков прекращать не планируют. Все произведенные автомобили будут храниться до обновления.

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Volkswagen, Авто, ПО, Хетчбэк, Volkswagen Golf.
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