Компания Skoda презентовала принципиально новый Rapid

Skoda Rapid — самый продаваемый автомобиль чешской марки на российском рынке.

Принципиально новый Skoda Rapid создан с четким пониманием важности для семейных покупателей — наиболее требовательных клиентов Skoda.

Он же — самый компактный и самый доступный. Но "компактный" не значит "маленький", а "доступный" не значит "бюджетный". Главное достоинство RAPID — в балансе качеств, важных для семейных покупателей. У Rapid относительно скромные габариты, но салон его рассчитан на пятерых взрослых. Он выглядит представительно, как седан, но в действительности это лифтбек: пятая дверь поднимается со стеклом, обеспечивая удобный доступ к огромному багажному отделению. Машина обладает запоминающейся внешностью, но в то же время её дизайн можно определить как вневременной, неустаревающий.

У автомобиля отточенная европейская управляемость и динамичный характер, но расход топлива не ударит по семейному бюджету. Как и в любой модели чешской марки, в Rapid можно найти множество решений Simply Clever: держатель для парковочного талона под ветровым стеклом, скребок для льда под лючком бензобака и крючки для сумок в багажнике (в зависимости от положения задних спинок 530 — 1460 литров). Пустяки, но именно в них проявляется истинная забота о покупателях.

Запоминающийся дизайн современных автомобилей Skoda называется кристаллическим. На него оказали влияние традиции чешского хрустального производства и пражская архитектура в стиле кубизм. Новый Rapid сохранил достоинства предыдущей модели с тем же названием, но стал ещё лучше. Он получил прогрессивные опции, характерные для машин более высокой ценовой категории. За доплату модель оснащается системой контроля дистанции с возможностью автоматического торможения.

В список стандартного оборудования уже включён светодиодный ближний свет фар, которые во многом формируют облик машины, а их функциональность напрямую влияет на удобство управления машиной в тёмное время суток и безопасность поездок. Комфортные опции предусмотрены для пассажиров на обоих рядах. Обогрев сидений спереди и сзади и четыре USB-разъёма для зарядки мобильных устройств — лишь часть доказательств.

Семейный автомобиль должен быть не только просторным и удобным, но ещё и безопасным. Skoda Rapid служит доказательством этого тезиса. Так, электронная система поддержания курсовой устойчивости ECS является обязательным оборудованием. На случай серьёзных столкновений устанавливаются подушки безопасности: минимум — две штуки, максимум — шесть. Новый Rapid будет предлагаться в версиях Active, Ambition, Style, Black Sport.

Для Skoda Rapid предлагается три варианта бензиновых четырёхцилиндровых двигателей: два атмосферных с распределённым впрыском топлива и один турбированный с непосредственным. Эти лёгкие, тихие, тяговитые и экономичные моторы рассчитаны на годы безотказной работы. В любых климатических зонах, в частном и корпоративном пользовании.

Основной двигатель для Skoda Rapid — 1.6 MPI, бензиновый, объёмом 1,6 л, который предлагается в двух вариантах: 90 л.с. (позволяет сэкономить на налогах и страховке) и 110 л.с. (с ним уже доступен автомат). Rapid с мотором 1.4 TSI имеет мощность 125 л.с. и крутящий момент 200 Нм в широком диапазоне оборотов. Все двигатели на удивление быстро прогреваются.

На автомобили с двигателями 1.6 MPI стандартно устанавливается 5-ступенчатая механическая коробка, которая порадует точными переключениями и грамотно подобранными передаточными числами, дающими возможность максимально эффективно реализовать потенциал мотора. В качестве альтернативы для двигателя 1.6 MPI (110 л.с.) доступна гидромеханическая 6АКП.

Однако даже этот доведённый до совершенства классический автомат трудно сравнивать с DSG, инновационной роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями, который сочетает комфорт обычного автомата с экономичностью и динамичностью механики.

Этой коробкой стандартно оснащаются машины с двигателем 1.4 TSI. Естественно, что обе автоматические коробки — 6- и 7-ступенчатая — имеют ручной режим для особых условий движения.