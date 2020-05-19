Компания Toyota выпустила новый кроссовер со старым названием Venza

Пока кроссовер анонсирован только для рынка США, где будет позиционироваться, как своего рода переходное звено между моделями RAV4 и Highlander.

Модель Venza прекратили производить в 2015 году, но теперь Toyota дала имя Venza версии кроссовера Harrier, которая будет продаваться за пределами Японии.

Как и Harrier, и RAV4, и еще целый ряд современных моделей, Toyota Venza построена на одной из вариаций современной модульной платформы TNGA. По габаритам новинка стала чуть меньше той Venza, которую отправили в архив еще в 2017 году, но оказалась чуть крупнее RAV4 — 4 740 мм против 4 600 мм при аналогичной колесной базе в 2 690 мм. Но основными отличиями новинки на рынке Северной Америки станут, во-первых, силовая установка, а во-вторых, нюансы комплектаций.

Toyota Venza представлена только как гибрид. На данном этапе для кроссовера предложена безальтернативная силовая установка, состоящая из 2,5-литрового атмосферника и сразу трех электромоторов: они как помогают бензиновому двигателю, так и отвечают за вращение задних колес. Эта схема позволила компании реализовать не только полный привод, но и систему эффективного распределения крутящего момента. На заднюю ось может приходиться до 80% всей тяги силовой установки.

По прогнозам Toyota, новинка сможет обойтись 5,9 л топлива на 100 км. При этом возможность заряда бортовых аккумуляторов «со стороны» не предусмотрена, зато имплантирована умная система рекуперации, способная учитывать нюансы ежедневных маршрутов пользователя.

В США продажи новинки начнутся летом этого года. Цены пока не названы, но, по всей видимости, они займут промежуточное положение между стоимостью RAV4 и Highlander — то есть, на уровне $45 тысяч. Позже, по слухам, Venza отправится на завоевание китайского рынка, а далее может распространиться и по другим странам.

Добавим, в апреле 2020 года Toyota показала кроссовер на базе модели Yaris. Вседорожный автомобиль на платформе Yaris обзаведется гибридной силовой установкой по образцу тех, что Toyota уже применяет на C-HR и RAV4.

В рамках системы AWD-i вседорожник, который, видимо, назовут Yaris Cross, по большей части ограничивается приводом на переднюю ось. Задние колеса подключаются «по требованию» — при необходимости дополнительного ускорения или при движении по нестабильным покрытиям. Утверждается, что электрическая составляющая системы весит меньше механических аналогов и позволяет экономить топливо.

Кроссовер построен на той же платформе TNGA-B, что и пятидверный Yaris, но оказался несколько крупнее. До длины старшей модели C-HR он не дотянул примерно 20 см. Колесная база новинки идентична показателям Yaris и составляет 2 560 мм, но дорожному просвету прибавили 30 мм, высоте — 90 мм, а ширине 20 мм.

Дизайн Yaris Cross ориентирован по большей части на европейского покупателя. Глава французского центра стиля концерна Лэнс Скотт отметил, что в этом сегменте автомобиль для покупки выбирают прежде всего глазами, основываясь в первую очередь на яркой внешности.