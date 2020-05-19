Скачать
Вторник, 19.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели
В Украине снова выздоровели от коронавируса больше людей, чем заболели
Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
Степанов сообщил, как каждый регион будет смягчать карантин
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Хирн против возвращения Тайсона: Это будет худший ивент в истории
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 мая

Компания Toyota выпустила новый кроссовер со старым названием Venza

Компания Toyota выпустила новый кроссовер со старым названием Venza
11:42 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Пока кроссовер анонсирован только для рынка США, где будет позиционироваться, как своего рода переходное звено между моделями RAV4 и Highlander.

Модель Venza прекратили производить в 2015 году, но теперь Toyota дала имя Venza версии кроссовера Harrier, которая будет продаваться за пределами Японии.

Как и Harrier, и RAV4, и еще целый ряд современных моделей, Toyota Venza построена на одной из вариаций современной модульной платформы TNGA. По габаритам новинка стала чуть меньше той Venza, которую отправили в архив еще в 2017 году, но оказалась чуть крупнее RAV4 — 4 740 мм против 4 600 мм при аналогичной колесной базе в 2 690 мм. Но основными отличиями новинки на рынке Северной Америки станут, во-первых, силовая установка, а во-вторых, нюансы комплектаций.

Toyota Venza представлена только как гибрид. На данном этапе для кроссовера предложена безальтернативная силовая установка, состоящая из 2,5-литрового атмосферника и сразу трех электромоторов: они как помогают бензиновому двигателю, так и отвечают за вращение задних колес. Эта схема позволила компании реализовать не только полный привод, но и систему эффективного распределения крутящего момента. На заднюю ось может приходиться до 80% всей тяги силовой установки.

По прогнозам Toyota, новинка сможет обойтись 5,9 л топлива на 100 км. При этом возможность заряда бортовых аккумуляторов «со стороны» не предусмотрена, зато имплантирована умная система рекуперации, способная учитывать нюансы ежедневных маршрутов пользователя.

В США продажи новинки начнутся летом этого года. Цены пока не названы, но, по всей видимости, они займут промежуточное положение между стоимостью RAV4 и Highlander — то есть, на уровне $45 тысяч. Позже, по слухам, Venza отправится на завоевание китайского рынка, а далее может распространиться и по другим странам.

Добавим, в апреле 2020 года Toyota показала кроссовер на базе модели Yaris. Вседорожный автомобиль на платформе Yaris обзаведется гибридной силовой установкой по образцу тех, что Toyota уже применяет на C-HR и RAV4.

Geely Atlas Pro бъет рекорды по продажам на мировом рынке
Geely Atlas Pro бъет рекорды по продажам на мировом рынкеЧитать полностью

В рамках системы AWD-i вседорожник, который, видимо, назовут Yaris Cross, по большей части ограничивается приводом на переднюю ось. Задние колеса подключаются «по требованию» — при необходимости дополнительного ускорения или при движении по нестабильным покрытиям. Утверждается, что электрическая составляющая системы весит меньше механических аналогов и позволяет экономить топливо.

Кроссовер построен на той же платформе TNGA-B, что и пятидверный Yaris, но оказался несколько крупнее. До длины старшей модели C-HR он не дотянул примерно 20 см. Колесная база новинки идентична показателям Yaris и составляет 2 560 мм, но дорожному просвету прибавили 30 мм, высоте — 90 мм, а ширине 20 мм.

Дизайн Yaris Cross ориентирован по большей части на европейского покупателя. Глава французского центра стиля концерна Лэнс Скотт отметил, что в этом сегменте автомобиль для покупки выбирают прежде всего глазами, основываясь в первую очередь на яркой внешности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Toyota, Авто, Новинки авто, Venza.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С ними кожа будет моложе и свежее: какие продукты стоит добавить в рацион
02 Плевать на погоду: новая VR-система поможет вертолетам безопасно приземляться
03 Чтение - лучший релакс: Билл Гейтс посоветовал книги, которые стоит прочитать
04 Nokia 5.3 добралась до Украины: продажи бюджетника уже начались
05 Рада хочет усилить контроль над деятельностью Кабмина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Работа метро после карантина: что изменится для пассажиров
Работа метро после карантина: что изменится
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию, но пустят не всех
У Зеленского анонсировали пресс-конференцию
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Дзидзьо анонсировал съемки новой киноленты (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь