Компания Toyota представила электрический фургон Proace

Proace Electric выпускается в различных размерах: компактный, рабочий, длинный рабочий, двухместная кабина и грузовик.

Полностью электрическая версия Toyota Proace объединяет три ранее представленные электрофургона от PSA. С точки зрения технологии, это уже не сюрприз.

Новая "электрическая вечеринка" PSA началась с презентации полностью электрической версии Opel Vivaro, после которой последовали Citroën e-Jumpy и Peugeot e-Expert. Однако с 2016 года Toyota Proace также передвигается на той же базе PSA, и, как и следовало ожидать, теперь японский фургон также получил электрическую силовую установку.

Как и его соплатформенные братья, Proace Electric получает электрический двигатель мощностью 136 л.с., который может получать энергию от двух разных аккумуляторных блоков. Аккумуляторная батарея мощностью 50 кВт-ч гарантирует, что Toyota достигнет 230 км на одном заряде батареи, а в версии мощностью 75 кВт-ч пробег будет равен 330 км. В обоих случаях максимальный крутящий момент составляет 260 Нм, а максимальная скорость ограничена 130 км/ч. На прицепном устройстве можно повесить трейлер весом 1000 кг (с тормозами).

С помощью быстрого зарядного устройства мощностью 100 кВт Proace Electric можно зарядить на 80% за 30–45 минут. С помощью обычного трехфазного зарядного устройства можно в течение 2 часов перезарядить батарею для электрического пробега в 100 км.

Объем багажного отделения в этих версиях варьируется от 4,6 кубических метров (компактный) до максимум 6,6 кубических метров (длинный рабочий). Электрический фургон Proace можно использовать для нескольких целей: в качестве "погрузки" муниципальных служащих или в качестве мини-грузовика для доставки посылок.

Версия Shuttle, которая в стандартном варианте может перевозить девять пассажиров, ожидается в начале 2021 года. Эта модификация поставляется с аккумулятором большей мощности 75 кВт-ч и способна преодолевать 300 км по циклу WLTP.

Первые экземпляры полностью электрического фургона Toyota Proace появятся у дилеров в октябре этого года. Как сообщает издание autoweek.nl, журналы заказов открываются сразу, прайс-листы будут официально озвучены позже.