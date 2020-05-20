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Известна стоимость обновленного Nissan Juke

Известна стоимость обновленного Nissan Juke
11:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Автомобиль в скором времени поступит к официальным дилерам марки в Австралии.

Компания Nissan выводит на рынок компактный кроссовер Juke нового поколения.

Цены на новинку были объявлены в среду, 30 мая.

Автомобиль будет предлагаться в четырех различных комплектациях. Базовая версия ST будет стоить 27 990 австралийских долларов. Уже в базовой версии будет доступна оптика со светодиодной начинкой, задние парктроники, камера заднего вида, литые диски с диаметром 17 дюймов, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и функцией распознавания голоса.

Из систем пассивной безопасности отметим функции контроля полосы движения и мониторинга слепых зон, систем предотвращения фронтальных столкновений и предупреждения о перекрестном движении сзади. 

Следующая комплектация ST+ обойдется в 30 740 австралийских долларов. Помимо оснащения базовой версии, покупатель получит систему спутниковой навигации, передние датчики парковки, противотуманные фары на светодиодах и подогрев передних сидений.

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Версия ST-L получит еще более богатое оснащение – в него войдут литые 19-дюймовые диски с оригинальным дизайном, премиальная аудиосистема, увеличенный дисплей панели приборов, электронный "ручник", камеры кругового обзора и несколько различных режимов вождения. Заплатить за такое авто придется 33 940 австралийских долларов.

В максимальной комплектации Ti можно рассчитывать на повышенный комфорт – салон получит кожаную отделку сидений, станет доступна атмосферная подсветка, появятся интеллектуальные фары, антенна "акулий плавник" и датчики давления в шинах.

Стоимость нового Nissan Juke в версии Ti составит 36 490 австралийских долларов. А вот силовая установка будет единой для всех комплектаций – под капотом находится 1,0-литровый турбомотор с мощностью 113 л.с.

Работает двигатель в тандеме с 7АКПП. Расход топлива в смешанном цикле не превысит 5,8 литров на 100 км пути.

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Автомобили, Авто, Nissan Juke, Новинки авто.
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