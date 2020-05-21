Будущий седан Genesis eG80 получит беспилотные технологии 3-го уровня

Электрический Genesis G80 получит автопилот 3 уровня.

В рамках встречи вице-президента Samsung Electronics Ли Чже Ена и старшего вице-президента Hyundai Motor Group Юнго Сана была достигнута договоренность о том, что будущий Genesis eG80 получит беспилотные технологии 3-го уровня.

Согласно нашим источникам, электрическая версия Genesis G80 будет оснащена аккумулятором, который позволит проехать без подзарядки до 500 км.

При этом аккумуляторы будут поставляться компанией SK Innovation, а не Samsung, как считалось ранее. Кроме того, автомобиль сможет похвастаться автономными технологиями третьего уровня.

Автопилот третьего уровня в Genesis G80 разрабатывается совместным предприятием Hyundai Motor Company и Samsung Electronics. Такой автопилот - это первый шаг к автономности, но требующий вмешательство водителя в определенных ситуациях.

Напомним, что Hyundai Motor Group заявила о намерении выпустить 14 новых электрокаров, которые появятся в модельной линейке бренда к 2025 году. При этом первая экологически чистая модель Genesis появится в 2021 году. При этом еще через 3 года вся линейка премиального корейского бренда будет электрифицирована.

Ожидается, что Genesis eG80 будет немного дороже обычной версии модели. Так, новинку оценивают в 81,6 тыс. долларов.