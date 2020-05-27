Toyota назвала дату продаж внедорожника Yaris Cross

Новинка построена на платформе TNGA-B - это самая компактная версия глобальной "тележки" TNGA.

До дилеров новый недорогой кроссовер Toyota Yaris Cross - прямой родственник обычного "Яриса" - доберется уже в сентябре 2020-го.

Именно на ней базируется хэтчбек Toyota Yaris актуальной генерации. За работоспособность "бюджетника" отвечает 116-сильный гибрид, состоящий из полуторалитровой "турботоройки" и электродвижка.

Также новинке полагается интеллектуальный полный привод Toyota AWD-i, который, если потребуется, автоматически перенаправит крутящий момент на заднюю ось.

У нового авто есть все задатки идеального кроссовера для города: компактность, завидная функциональность, отличная управляемость и достаточная вместительность. В длину новый SUV достигает 4 180 мм при колесной базе 2 560 мм. Его ширина и высота - 1 765 и 1 565 мм соответственно. С такими габаритами кросс превосходит "донорский" хэтчбек, лишь немного уступая Toyota C-HR.

При желании спинки заднего ряда кресел можно сложить в пропорции 40:20:40. В багажнике же производитель разместил весьма практичный органайзер.

Toyota Yaris Cross встанет на конвейер французского завода марки во Валансьене. По предварительным данным, европейцам кросс обойдется по цене от 18 тысяч евро.