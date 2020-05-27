Скачать
Среда, 27.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
Коронавирус: сколько в Украине пограничников болеют COVID-19
ООС: наемники РФ на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого
ООС: наемники РФ на Донбассе обстреляли участок разведения у Золотого
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
СМИ: Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем
СМИ: Принц Гарри обратился к отцу из-за финансовых проблем

Toyota назвала дату продаж внедорожника Yaris Cross

Toyota назвала дату продаж внедорожника Yaris Cross
19:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Новинка построена на платформе TNGA-B - это самая компактная версия глобальной "тележки" TNGA.

До дилеров новый недорогой кроссовер Toyota Yaris Cross - прямой родственник обычного "Яриса" - доберется уже в сентябре 2020-го.

Именно на ней базируется хэтчбек Toyota Yaris актуальной генерации. За работоспособность "бюджетника" отвечает 116-сильный гибрид, состоящий из полуторалитровой "турботоройки" и электродвижка.

Также новинке полагается интеллектуальный полный привод Toyota AWD-i, который, если потребуется, автоматически перенаправит крутящий момент на заднюю ось.

Производство компактвэна Fiat 500L прекращается
Производство компактвэна Fiat 500L прекращаетсяЧитать полностью

У нового авто есть все задатки идеального кроссовера для города: компактность, завидная функциональность, отличная управляемость и достаточная вместительность. В длину новый SUV достигает 4 180 мм при колесной базе 2 560 мм. Его ширина и высота - 1 765 и 1 565 мм соответственно. С такими габаритами кросс превосходит "донорский" хэтчбек, лишь немного уступая Toyota C-HR.

При желании спинки заднего ряда кресел можно сложить в пропорции 40:20:40. В багажнике же производитель разместил весьма практичный органайзер.

Toyota Yaris Cross встанет на конвейер французского завода марки во Валансьене. По предварительным данным, европейцам кросс обойдется по цене от 18 тысяч евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Внедорожник, Toyota, Дата, Toyota Yaris Cross.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копия отца: в сети появились фотографии подросшего сына Михаила Круга
02 Названо самое эффективное средство защиты от вирусов
03 Победительница Холостяк 10 Даша Ульянова опубликовала пикантные снимки
04 Новых больных в Украине меньше, чем выздоровевших: ситуация по областям
05 Семь природных средств со снотворным действием, о которых стоит знать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине поменяли правила прописки
В Украине поменяли правила прописки
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Украинцев предупредили об ухудшении погоды
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
Нацбанк ухудшил прогноз падения экономики Украины
&quot;Я должна верить&quot;: Дженнифер Лопес огорчена из-за отложенной свадьбы
"Я должна верить": Дженнифер Лопес огорчена из-за отложенной свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь