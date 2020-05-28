Toyota GR Corolla получит "начинку" от Yaris

"Заряженный" Yaris не придет в США, что в значительной степени оставляет Corolla в качестве единственной альтернативы.

Corolla может стать тем самым "горячим" хэтчбеком, которым Toyota "дразнит" США.

В начале мая Toyota намекнула, что на американском рынке появится новый горячий хэтчбек, который "будет называться своим".

Это произошло после того, как автопроизводитель представил восхитительный GR Yaris с полным приводом, мощным двигателем с турбонаддувом и 6-ступенчатой механической коробкой передач — только для рынков Европы и Азии.

По данным японских СМИ, GR Corolla определенно находится в разработке. Кроме того, в отчете утверждается, что полноприводная силовая установка с турбонаддувом перейдет прямо от GR Yaris. Напомним, хэтчбек размером с пинту использует абсолютно новый двигатель в линейке Toyota — 1,6-литровый трехцилиндровый мотор, который производит 257 лошадиных сил и сочетается с механической коробкой передач. Звучит так, как будто речь идет о настоящем раллийном автомобиле Toyota.

Представитель Toyota отказался от комментариев относительно будущих продуктов производителя. По слухам, такой автомобиль будет запущен в 2023 году, но издание Best Car сообщает, что эта новая Corolla может появиться в конце этого года или в начале 2021 года. Но относительно сроков появления "заряженной" Corolla, как и заимствования компонентов у GR Yaris, нет никаких гарантий.

Безусловно, появляется все больше свидетельств того, что приближается какая-то усиленная Corolla. Между регистрацией товарных знаков GR Corolla и неожиданным откликом в Америке на GR Yaris, это действительно вопрос выяснения деталей.

Независимо от того, узнаем ли мы всю историю позже в этом году или через пару лет в перспективе, по крайней мере, будущее для новой Corolla с горячим хэтчбеком в раллийной тематике выглядит блестящим.