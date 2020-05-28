Убивает до 99% вирусов: Ford внедряет в авто систему самодезинфекции

Компания Ford внедрила на полицейские внедорожники Police Interceptor Utility новую функцию - режим самодезинфекции.

На сайте автопроизводителя появилась информация о том, что специалисты Ford разработали способ эффективной дезинфекции полицейских модификаций своих автомобилей.

В компании отмечают, что у полицейских зачастую нет времени на тщательную дезинфекцию салонов своих автомобилей. Но поскольку коронавирус не выживает при высоких температурах, эффективно обеззаразить автомобиль помогает климатическая система.

Так, в течении 15 минут температура внутри автомобиля держится на отметке в 56 градусов по Цельсию, что позволяет избавиться от вируса COVID-19.

"Никто не хочет, чтобы эта функция включилась случайно, поэтому ее активация достаточно сложный процесс - чтобы вы следили за тем, что происходит", - рассказал глава отдела пассажирских автомобилей и SUV компании Билл Габинг.

При этом автомобили не нужно дооборудовать - такая технология будет внедряться при обновлении программного обеспечения. В моделях постарше активация режима дезинфекции будет происходить при помощи специального устройства, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, в более новых авто все активируется с помощью специальной комбинации клавиш на панели управления круиз-контроля.

Такой способ, по данным специалистов Ford, позволяет убить до 99% вирусов в салоне. При этом в разработке системы помогали ученые из государственного университета Огайо.