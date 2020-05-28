Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень
В Украине средняя зарплата гражданина за год превысила 10,4 тыс гривень
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "тишину"
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
АПЛ возобновится матчем Манчестер Сити - Арсенал
Охота продолжается: Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов
Принц Гарри и Меган Маркл пожаловались на атаки дронов

Убивает до 99% вирусов: Ford внедряет в авто систему самодезинфекции

Убивает до 99% вирусов: Ford внедряет в авто систему самодезинфекции
19:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Компания Ford внедрила на полицейские внедорожники Police Interceptor Utility новую функцию - режим самодезинфекции.

На сайте автопроизводителя появилась информация о том, что специалисты Ford разработали способ эффективной дезинфекции полицейских модификаций своих автомобилей.

В компании отмечают, что у полицейских зачастую нет времени на тщательную дезинфекцию салонов своих автомобилей. Но поскольку коронавирус не выживает при высоких температурах, эффективно обеззаразить автомобиль помогает климатическая система.

Так, в течении 15 минут температура внутри автомобиля держится на отметке в 56 градусов по Цельсию, что позволяет избавиться от вируса COVID-19.

Женевский автосалон перенесли в очередной раз
Женевский автосалон перенесли в очередной разЧитать полностью

"Никто не хочет, чтобы эта функция включилась случайно, поэтому ее активация достаточно сложный процесс - чтобы вы следили за тем, что происходит", - рассказал глава отдела пассажирских автомобилей и SUV компании Билл Габинг.

При этом автомобили не нужно дооборудовать - такая технология будет внедряться при обновлении программного обеспечения. В моделях постарше активация режима дезинфекции будет происходить при помощи специального устройства, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, в более новых авто все активируется с помощью специальной комбинации клавиш на панели управления круиз-контроля.

Такой способ, по данным специалистов Ford, позволяет убить до 99% вирусов в салоне. При этом в разработке системы помогали ученые из государственного университета Огайо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ford, Авто, Вирусы, Дезинфекция, Ford Police Interceptor Utility.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
05 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
COVID-19: в Мариуполе уже более 100 случаев заражения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют ресурсные центры и спортивные заведения
Смягчение ограничений: в Николаеве откроют спортивные заведения
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
НБУ прогнозирует пик безработицы в Украине на второй квартал
Facebook запустил приложение для голосовой связи CatchUp (Фото)
Facebook запустил приложение для голосовой связи CatchUp (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь