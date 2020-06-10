Volkswagen начал производство нового Nivus

Южноамериканские дилеры получат новинку уже в этом году, а европейские — в следующем.

Немецкий автогигант приступил к сборке абсолютно нового кроссовера Nivus на бразильском заводе в городе Анчиета.

Nivus разрабатывался бразильским подразделением Volkswagen. Стоит отметить, что именно бразильский филиал стал первым в истории компании, кто создал цифровую версию автомобиля, что вызывает особую гордость у сотрудников компании.

Для осознания масштаба экономии денежных средств, достаточно вспомнить, что раньше процесс создания модели "с нуля" включал в себя постройку 70 физических образцов. Более того, лаборатории безопасности удалось сократить расходы на 65% по сравнению с предыдущими проектами, поскольку большинство тестов проводилось виртуально. Цифровые технологии также помогли снизить затраты на проработку технических процессов и отладку производства.

Volkswagen Nivus дебютировал в конце прошлого месяца. Кроссовер построен на базе платформы MQB-A0. В Бразилии и Южной Америке модель Nivus будет доступна исключительно с 1,0-литровым трехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Мощность передается на передние колёса через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.