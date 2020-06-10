Обновленный Subaru XV оснастили сильным мотором

Помимо рестайлинга для "пятидверки" теперь доступен 2,5-литровый бензиновый "оппозитник".

В компании Subaru рассказали об обновлениях для «паркетника» Crosstrek, продающегося на рынке США — у нас эта модель известна как Subaru XV.

Рестайлинг Crosstrek оказался скромным — снаружи изменен передний бампер, у которого переделаны секции противотуманок, а решетка радиатора обрела более крупные ячейки. Также появился новый вариант исполнения Sport, который отличается оригинальными бамперами, более внушительными пластиковыми накладками на колесных арках и 17-дюймовыми дисками. В салоне такой версии — контрастная прострочка и вставки желтого цвета, а внедорожная электроника X-Mode двухрежимная (с отдельными настройками для езды по снегу и грязи).

Фирменный комплекс систем безопасности EyeSight, имеющийся в "базе" у Crosstrek с вариатором, был модернизирован — он объединяет адаптивный круиз-контроль и систему удержания автомобиля в полосе.

Основное же новшество скрывается под капотом — это знакомый по Forester 2,5-литровый атмосферный мотор, развивающий 185 л.с. и 239 Нм крутящего момента и работающий в связке с вариатором Lineartronic. Базовым мотором для Crosstrek по-прежнему является двухлитровый агрегат с отдачей 154 л.с. и 198 Нм (коробки передач — 6-ступенчатая "механика" или вариатор), также останется и версия со 150-сильной гибридной установкой, но ее модернизация пока не затронула.

К американским дилерам обновленный Crosstrek начнет поступать в конце лета.