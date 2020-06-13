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Новый бюджетный паркетник Honda BR-V добрался до официальных дилеров

Новый бюджетный паркетник Honda BR-V добрался до официальных дилеров
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
В субботу, 13 июня, первые автомобили японской компании добрались до официальных дилеров марки.

Японская компания Honda объявила о старте продаж своего обновленного кроссовера BR-V.

По сравнению с предыдущей версией автомобиля, новинка получила иную конструкцию решетки радиатора, измененные бамперы, задние фонари со светодиодной начинкой и модернизированную головную оптику.

Габариты Honda BR-V составляют 4457х1735х1677 мм при колесной базе в 2 662 мм. Такие показатели несколько меньше, чем у популярного кроссовера CR-V. Автомобиль обладает тремя рядами сидений и семью посадочными местами. При такой конфигурации размер багажного отделения составляет 223 литра.

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В случае со сложенными задними сиденьями объем багажника увеличивается до 539 литров. Под капотом находится 1,5-литровый атмосферный двигатель с отдачей 120 л.с. В тандеме с мотором работает 6МКПП или вариатор в зависимости от выбранной комплектации. За доплату автомобиль может быть скомплектован системой полного привода.

В салоне разработчики добавили современную мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. Из технического оснащения отметим наличие кондиционера, заднего парктроника, датчика давления в шинах, системы курсовой устойчивости и усилителя экстренного торможения.

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Все по теме:

Honda, Авто, Honda BR-V.

Автор:

Телеграф
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