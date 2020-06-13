Nissan анонсировал дату дебюта своего популярного кроссовера X-Trail (Фото)

Nissan анонсировал выход кроссовера четвертого поколения X-Trail новым фото.

Японский автопроизводитель новым снимком анонсировал дату дебюта своего популярного кроссовера Nissan X-Trail, которая состоится 15 июня.

Уже через несколько дней состоится презентация кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения. Премьера новинки состоится в понедельник.

Кроме того, компания решила подразнить своих поклонников официальным снимком новинки.

На монохромной фотографии мы видим внешность почти серийной модели, не хватает только дверных ручек. Правда все это мы видели на предыдущих снимках, которые утекли в сеть с официальной презентации модели дилерам, состоявшейся несколько месяцев назад.

О технической составляющей X-Trail в компании Nissan стараются умалчивать, но зарубежные СМИ выяснили, что основным двигателем станет модернизированный 2,5-литровый агрегат с отдачей порядка 190 л.с., знакомый по актуальному седану Altima.

Ожидается, что продажи модели в США и Японии начнутся осенью 2020 года, а европейским потребителям придется подождать еще около года.