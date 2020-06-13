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Nissan анонсировал дату дебюта своего популярного кроссовера X-Trail (Фото)

Nissan анонсировал дату дебюта своего популярного кроссовера X-Trail (Фото)
Обновлено 22:51 Сб, 13 Июнь 2020 Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Nissan анонсировал выход кроссовера четвертого поколения X-Trail новым фото.

Японский автопроизводитель новым снимком анонсировал дату дебюта своего популярного кроссовера Nissan X-Trail, которая состоится 15 июня.

Уже через несколько дней состоится презентация кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения. Премьера новинки состоится в понедельник.

Кроме того, компания решила подразнить своих поклонников официальным снимком новинки.

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На монохромной фотографии мы видим внешность почти серийной модели, не хватает только дверных ручек. Правда все это мы видели на предыдущих снимках, которые утекли в сеть с официальной презентации модели дилерам, состоявшейся несколько месяцев назад.

О технической составляющей X-Trail в компании Nissan стараются умалчивать, но зарубежные СМИ выяснили, что основным двигателем станет модернизированный 2,5-литровый агрегат с отдачей порядка 190 л.с., знакомый по актуальному седану Altima.

Ожидается, что продажи модели в США и Японии начнутся осенью 2020 года, а европейским потребителям придется подождать еще около года.

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Все по теме:

Nissan, Анонс, Авто, Кроссовер, Nissan X-Trail.

Автор:

Телеграф
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