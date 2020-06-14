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"Кот в мешке": главные ошибки при покупке подержанного авто

"Кот в мешке": главные ошибки при покупке подержанного авто
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com
Эксперты назвали 4 главные ошибки, о которых впоследствии сожалеют многие незадачливые покупатели.

Покупка "бэушного" автомобиля у частного продавца - дело рисковое и требует от будущего владельца повышенного внимания и осмотрительности.

Чтобы не купить "кота в мешке", необходимо тщательно проверять как техническое состояние самого автомобиля, так и чистоту его документов. Эксперт рассказал о четырех основных ошибках, которые чаще всего допускают покупатели на вторичном рынке. Например, многие автовладельцы жалеют, что не проверили документы самого продавца. Нередко только после отказа в регистрации выясняется, что продавец и реальный владелец автомобиля - это два разных человека.

Часть покупателей пренебрегают тщательной проверкой истории автомобиля и верят продавцу на слово. А позже, когда выясняется, что машина находится в залоге или угоне, горько в этом раскаиваются. Доверять нельзя ни частным продавцам, ни "перекупам", ни менеджерам автосалонов. Лучше воспользоваться независимым сервисом проверки истории автомобиля.

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Еще одна распространенная ошибка - осмотр автомобиля в потемках, вечером или в плохую погоду. В условиях недостатка света можно проглядеть сварные швы после восстановительного ремонта, следы коррозии и другие дефекты. Наконец, не стоит отказываться от тест-драйва и лично опробовать автомобиль в деле. Пробная поездка позволит в полной мере оценить состояние и ходовые качества машины.

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Советы, Авто, Покупка.

Автор:

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