"Кот в мешке": главные ошибки при покупке подержанного авто

Эксперты назвали 4 главные ошибки, о которых впоследствии сожалеют многие незадачливые покупатели.

Покупка "бэушного" автомобиля у частного продавца - дело рисковое и требует от будущего владельца повышенного внимания и осмотрительности.

Чтобы не купить "кота в мешке", необходимо тщательно проверять как техническое состояние самого автомобиля, так и чистоту его документов. Эксперт рассказал о четырех основных ошибках, которые чаще всего допускают покупатели на вторичном рынке. Например, многие автовладельцы жалеют, что не проверили документы самого продавца. Нередко только после отказа в регистрации выясняется, что продавец и реальный владелец автомобиля - это два разных человека.

Часть покупателей пренебрегают тщательной проверкой истории автомобиля и верят продавцу на слово. А позже, когда выясняется, что машина находится в залоге или угоне, горько в этом раскаиваются. Доверять нельзя ни частным продавцам, ни "перекупам", ни менеджерам автосалонов. Лучше воспользоваться независимым сервисом проверки истории автомобиля.

Еще одна распространенная ошибка - осмотр автомобиля в потемках, вечером или в плохую погоду. В условиях недостатка света можно проглядеть сварные швы после восстановительного ремонта, следы коррозии и другие дефекты. Наконец, не стоит отказываться от тест-драйва и лично опробовать автомобиль в деле. Пробная поездка позволит в полной мере оценить состояние и ходовые качества машины.