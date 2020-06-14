Harley-Davidson выпускает электробайки для детей: детали

Компания думает обо всех своих клиентах, сколько бы им не было лет.

Американская компания Harley-Davidson рассказала о выходе особых электробайков IRONe для детей. Беговелы с индексом 12 и 16 будут произведены ограниченным тиражом по 550 экземпляров.

Мотоцикл создан для детей в возрасте 3-7 лет и весом до 75 кг.

По данным компании, она поможет будущим мотоциклистам обучиться координировать движения рук, а также толкать, балансировать, разгоняться и останавливаться.

Кроме того, американцы убеждены, что обладание двухколесной техникой даст возможность привить любовь к мотоциклам с детства.

Оба байка оснащены электромоторами, которые позволяют, в зависимости от вариации, разгоняться до 8-17 км/ч. Начальный вариант весит 7,7 кг, а ее высота по седлу равна 330 мм. Более "заряженный" мотоцикл весит 8,6 кг, а высота седла равна 431 мм.

Реализация Harley-Davidson IRONe на домашнем авторынке уже началась. Ценник аппарата с индексом 12 стартует от $699, за 16 дилеры попросят $749.