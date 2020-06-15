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Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)

Конкурент Skoda Octavia: GM представил новый Baojun RC-5 (Фото)
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Точная цена Baojun RC-5 будет названа, когда стартуют продажи.

Американский автогигант General Motors совместно с китайским автоконцерном SAIC представил новый автомобиль Baojun RC-5. Презентация прошла в понедельник, 15 июня.

Новинка будет доступна в двух типах кузова - лифтбек и универсал. Габариты лифтбека составляют 4650х1806х1458 мм при колесной базе в 2 700 мм. Универсал получился на 35 мм длиннее.

Внешне автомобиль получился очень современным - в лицевой части в глаза бросается интересное исполнение решетки радиатора, зауженные ДХО и массивные фары головного света.

Силуэт лифтбека больше напоминает купеобразный кроссовер, что делает автомобиль очень конкурентоспособным. Задняя часть автомобиля выглядит очень объемной за счет формы двери багажника, а фонари соединены полосой в моноблок.

В качестве силовой установки покупателям предложат единственный вариант мотора - им станет 1,5-литровый турбодвигатель с мощностью 147 л.с. Работать мотор будет в тандеме с 6МКПП или вариатором в зависимости от выбранной комплектации. Покупателей порадует невысокий расход бензина - в смешанном цикле показатель составит всего 6,2 литра.

Baojun представил семиместный кроссовер RS-7

В салоне автомобиля бросается минимальный набор физических кнопок - с них ведется управление климатом, а все остальное есть на современной информационно-развлекательной системе.

В базовом оснащении покупатели получат ABS, систему курсовой устойчивости, задние датчики парковки и 2 подушки безопасности. А оснащение максимальной комплектации получилось довольно богатым - такой автомобиль получит климат-контроль, виртуальную панель приборов, камеры кругового обзора, кожаный салон, панорамную крышу с люком.

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Все по теме:

General Motors, Авто, SAIC, GM, Baojun RC-5.

Автор:

Телеграф
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