Кроссовер Citroen C4 получил смелый дизайн

Ожидается, что новинка сможет проезжать до 322 км.

Приемник C4 Cactus намерен преодолеть разрыв между традиционными хэтчбеками и внедорожниками.

Французский производитель выпустил первые изображения и предварительные сведения о модели, которая также косвенно заменяет хэтчбек C4, выпущенный в 2018 году.

Он будет продаваться с бензиновыми, дизельными и электрическими агрегатами, что делает его первым семейным хэтчбеком в портфолио материнской фирмы PSA Group с нулевым уровнем выбросов.

Генеральный директор Citroen Винсент Кобе недавно заявил, что внедрение модели имело «огромное» значение для роста продаж Citroen в Европе. В 2019 году бренд увеличил реализацию на 1% в годовом исчислении, продав 830 000 автомобилей.

Коби отметил, что компания немного увлеклась инновационными возможностями на нынешнем автомобиле - C4 Cactus, однако новый C4 является «более всеобъемлющим и привлекательным предложением».

Интерьер новинки получил более дорогие материалы и большой сенсорный экран. Кроме того появилась технология Citroen Advanced Comfort для улучшения комфорта в салоне. Новые C4 и С-C4 поступят в продажу в Великобритании в начале 2021 года.

Электрическая модель является одним из шести электрифицированных автомобилей Citroen, которые должны быть запущены в течение следующих 12 месяцев. Другие - гибридный плагин C5 Aircross, квадроцикл Ami (который еще не вышел в продажу) и три фургона, в том числе - Spacetourer.