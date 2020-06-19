Ford тизерит новый пикап F-150: дата премьеры (Фото)

Компания Ford анонсировала новый пикап Ford F-150.

В конце мая Ford официально объявил дату премьеры нового пикапа, которая состоится 25 июня. И теперь, автопроизводитель опубликовал тизер новинки, на котором демонстрирует на новые фары модели, размещенный прямо на главном сайте Ford.

Фары и "противотуманки" отделаны светодиодными лентами, и этот намеренно затемненный тизер подчеркивает такую обработку. Эту особенность мы уже видели на шпионских фотографиях, так как новинка практически полностью была рассекречена на снимках.

Ford не стесняется выводить прототипы на дороги общего пользования, используя простую камуфляжную пленку, скрывающую элементы дизайна. Мы видели различные решетки радиатора и новую форму фар, но они почти не видны, и, хотя это совершенно новый пикап, общий подход - по крайней мере, с внешним дизайном - кажется консервативным.

Однако это дразнящее фото дает нам что-то новое для рассмотрения. На этом черно-белом изображении показан очень точеный квадратный грузовик. Здесь четко выражены линии кузова на приподнятой части капота, а светодиодные полосы довольно близко следуют контуру крыльев.

Поклонники серии F, которые достаточно долго смотрят на изображение, могут даже увидеть оттенки грузовика седьмого поколения и его прямоугольных фар, выпущенных в середине 1980-х годов.

Однако, как только свет загорится, это будет совсем другая история. Некоторые описывают внешний вид нового F-150 как нечто среднее между новым Ram 1500 и GMC Sierra предыдущего поколения.

Внутри мы ожидаем найти очень большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном среди нового интерьера, которая будет знакома владельцам F-150. Кнопки и ручное управление по-прежнему будут преобладать для основных функций.

В моторную гамму модели войду варианты двигателя с шестью цилиндрами и V8 с турбинами с полным приводом. F-150 следующего поколения также будет первым, кто предложит полностью электрическую модель.