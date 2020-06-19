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Honda Civic Type R Limited Edition: компания озадачила презентационным роликом о новом хэтчбеке (Видео)

Honda Civic Type R Limited Edition: компания озадачила презентационным роликом о новом хэтчбеке (Видео)
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Еще в феврале японская компания Honda обещала представить самую готовую к выпуску версию своего знаменитого хэтчбека. Сегодня Honda выпустила загадочный видеотизер, который заставляет нас делать всевозможные выводы.

Ролик показывает, что Type R Limited готовится к быстрому кругу на трассе. Сделайте паузу в клипе на девятой секунде, и вы увидите знак Suzuka Circuit - трассы Формулы-1, которую Honda сама построила десятилетия назад.

В последние несколько секунд мы видим, что в кадр входит секундомер, явно указывающий на то, что компания выбирает время для машины.

Заголовок видео "#TypeRChallenge" может указывать на то, что это первая из многих попыток записи для Limited.

Этот тизер дает нам много догадок, но с некоторой степенью определенности. Во время интервью на открытии автомобиля главный инженер упомянул, что Honda не смотрела ни на какие рекорды, но вряд ли это так.

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Мы также знаем, что во время пандемии вы не можете переместить команду инженеров по всему миру на другие трассы - например, на Нюрбургринг - поэтому имеет смысл, что Honda решила проехать на автомобиле по самой известной трассе в своей стране.

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Все по теме:

Honda, Авто, Хетчбэк, Honda Civic Type R Limited Edition.

Автор:

Телеграф
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