Honda Civic Type R Limited Edition: компания озадачила презентационным роликом о новом хэтчбеке (Видео)

Еще в феврале японская компания Honda обещала представить самую готовую к выпуску версию своего знаменитого хэтчбека. Сегодня Honda выпустила загадочный видеотизер, который заставляет нас делать всевозможные выводы.

Ролик показывает, что Type R Limited готовится к быстрому кругу на трассе. Сделайте паузу в клипе на девятой секунде, и вы увидите знак Suzuka Circuit - трассы Формулы-1, которую Honda сама построила десятилетия назад.

В последние несколько секунд мы видим, что в кадр входит секундомер, явно указывающий на то, что компания выбирает время для машины.

Заголовок видео "#TypeRChallenge" может указывать на то, что это первая из многих попыток записи для Limited.

Этот тизер дает нам много догадок, но с некоторой степенью определенности. Во время интервью на открытии автомобиля главный инженер упомянул, что Honda не смотрела ни на какие рекорды, но вряд ли это так.

Мы также знаем, что во время пандемии вы не можете переместить команду инженеров по всему миру на другие трассы - например, на Нюрбургринг - поэтому имеет смысл, что Honda решила проехать на автомобиле по самой известной трассе в своей стране.