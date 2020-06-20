Новый Mercedes-Benz S-класса готов к дебюту

Оказывается, премьера нового S-класса не раз откладывалась – в том числе и из-за проблем, спровоцированных пандемией коронавируса.

Флагманский седан в кузове W223 получит новую платформу, 12-цилиндровый мотор и полный привод. Премьера уже не за горами.

Однако в компании все же определились со сроками премьеры: состоится она уже в сентябре и пройдет в Зиндельфингене – по всей видимости, в виде онлайн-трансляции. А потребовалось на создание нового флагмана около пяти лет: работа над новым поколением S-класса началась еще в 2015 году.

Тогда в Mercedes-Benz взялись за разработку новой платформы, которая, очевидно, дебютирует вместе с седаном и позже будет применена на прочих, более компактных новинках бренда. Вайссингер также заявил, что систему полного привода планируется предлагать помимо версий от AMG и Maybach и для стандартных модификаций седана.

Более того, впервые можно будет заполучить полный привод в связке с V12. Монументальный мотор решено сохранить, но с некоторыми ограничениями. Во-первых, в Mercedes-Benz решили не инвестировать в разработку нового агрегата: таким образом, шестилитровый двигатель перекочует на новый седан с минимальными изменениями. А во-вторых, учитывая отказ фирмы от модификации AMG S 65, 12-цилиндровый двигатель останется прерогативой особо роскошных версий Mercedes-Maybach и, возможно, бронированного исполнения Guard.

Основной объем продаж будет приходиться на версии с шести- и восьмицилиндровыми моторами, но для локальных рынков с особенными системами налогообложения S-класс планируется комплектовать и совсем компактными двигателями. Пример такого подхода мы уже видели – Mercedes-Benz CLS 260 с 1,5-литровым мотором, созданный для Китая. Обещаны также полноценные гибриды с запасом хода на электричестве до 100 км.

Подтверждено и сохранение в гамме трех вариантов колесной базы – стандартной, удлиненной и совсем длинной для Maybach. Расстояние между колесами седана увеличится примерно на 4 сантиметра, а еще S-класс может заполучить управляемые задние колеса, чтобы уменьшить тем самым радиус разворота особо растянутых модификаций. Наконец, уже на старте седан снабдят всем «железом» для автопилота 4-го уровня, но программное обеспечение для него «накатят» ближе к концу жизненного цикла модели: на старте продаж покупателям придется удовлетвориться 3-м уровнем автономности.

Собирать Mercedes-Benz S-класса нового поколения будут на новом заводе в Зиндельфингене, который в компании называют самым современным автомобильным предприятием на планете. Но когда именно седан появится на рынке, пока не уточняется.