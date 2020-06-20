Как защитить авто дистанционно: автогражданка онлайн по лучшей цене

Каждый год автолюбителям нужно оформлять страховку.

Современный подход предусматривает самостоятельную покупку онлайн (без похода в офис). Всего за пару минут ваша автогражданка будет на электронной почте.

Рассмотрим пошаговое оформление автогражданки по лучшей цене с ОСАГО онлайн.

Купить полис можно на сайте всего за пару минут. Для этого нам нужно сделать четыре шага.

Шаг 1. Расчет

В начале нам нужно в онлайн-калькуляторе выбрать Тип транспортного средства (объем двигателя), Марку транспортного средства, Место регистрации, Год выпуска и Год рождения собственника автомобиля.

Шаг 2. Условия страхования

Выбираем программу страхования: базовая “Автогражданка”, автогражданка “Все включено”.

Здесь можно самостоятельно выбрать размер франшизы (0 грн, 2000 грн или 2600 грн).

После выбора программы страхования сайт предоставит возможность дополнительного страхования. Эта функция пригодится, если ущерб превысит страховую сумму по обязательным автогражданки, разница будет возмещена по дополнительному полису.

Шаг 3. Персональные данные

Осталось ввести свои реквизиты в бланк договора. А именно - данные о человеке и транспортном средстве.

Шаг 4. Оплата

Совершаем онлайн оплату выбранной страховки и ждет е-полис у себя на электронной почте.

Срок действия автогражданки стандартный - 1 год.

Получаем страховку на свою электронную почту.

Если же возникнут проблемы с заполнением или вопросы по ходу, то здесь круглосуточно работает онлайн поддержка.

Хранение е-полиса при таком оформлении еще удобней: на электронной почте или телефоне, а также, в приложении “Дія”.

Страховые суммы

130 тысяч гривен - за ущерб, причиненный имуществу потерпевших

260 тысяч гривен - за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

По данным МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро Украины) доля ОСАГО в общем количестве электронных страховых полисов приблизилась к 30% (2 млн договоров). Это говорит об успешности диджитализации за два года до карантина.

Такой формат оформления обязательной страховки своего автомобиля позволяет сэкономить время и хлопоты, связанные с поездкой на офис. К тому же, если вы за городом или за рубежом, а срок страховки избежал, то этот метод подойдет как никогда. В будущем водители уже не будут с бумажками оформлять страховки - все переходит на удаленное урегулирование.