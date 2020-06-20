Скачать
Суббота, 20.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Можно выспаться: Кабмин дал рекомендацию относительно времени начала рабочего дня
Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано
Глава Киевской ОГА: Ожидать очередного ослабления карантинных мероприятий рано
Усик вернется на ринг в октябре
Усик вернется на ринг в октябре
"Похожа на монашку": Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото
Шэрон Стоун вспомнила юность, опубликовав архивное фото

Как защитить авто дистанционно: автогражданка онлайн по лучшей цене

Как защитить авто дистанционно: автогражданка онлайн по лучшей цене
16:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Каждый год автолюбителям нужно оформлять страховку.

Современный подход предусматривает самостоятельную покупку онлайн (без похода в офис). Всего за пару минут ваша автогражданка будет на электронной почте.

Рассмотрим пошаговое оформление автогражданки по лучшей цене с ОСАГО онлайн.

Купить полис можно на сайте всего за пару минут. Для этого нам нужно сделать четыре шага.

Шаг 1. Расчет

В начале нам нужно в онлайн-калькуляторе выбрать Тип транспортного средства (объем двигателя), Марку транспортного средства, Место регистрации, Год выпуска и Год рождения собственника автомобиля.

Шаг 2. Условия страхования

Выбираем программу страхования: базовая “Автогражданка”, автогражданка “Все включено”.

Здесь можно самостоятельно выбрать размер франшизы (0 грн, 2000 грн или 2600 грн).

После выбора программы страхования сайт предоставит возможность дополнительного страхования. Эта функция пригодится, если ущерб превысит страховую сумму по обязательным автогражданки, разница будет возмещена по дополнительному полису.

Шаг 3. Персональные данные

Осталось ввести свои реквизиты в бланк договора. А именно - данные о человеке и транспортном средстве. 

Шаг 4. Оплата

Совершаем онлайн оплату выбранной страховки и ждет е-полис у себя на электронной почте.

Срок действия автогражданки стандартный - 1 год.

Получаем страховку на свою электронную почту.

Если же возникнут проблемы с заполнением или вопросы по ходу, то здесь круглосуточно работает онлайн поддержка.

Хранение е-полиса при таком оформлении еще удобней: на электронной почте или телефоне, а также, в приложении “Дія”. 

Страховые суммы

130 тысяч гривен - за ущерб, причиненный имуществу потерпевших

260 тысяч гривен - за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших.

По данным МТСБУ (Моторного транспортного страхового бюро Украины) доля ОСАГО в общем количестве электронных страховых полисов приблизилась к 30% (2 млн договоров). Это говорит об успешности диджитализации за два года до карантина.

Такой формат оформления обязательной страховки своего автомобиля позволяет сэкономить время и хлопоты, связанные с поездкой на офис. К тому же, если вы за городом или за рубежом, а срок страховки избежал, то этот метод подойдет как никогда. В будущем водители уже не будут с бумажками оформлять страховки - все переходит на удаленное урегулирование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Страховка.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умеренное потребление алкоголя в зрелом возрасте: в чем польза
02 Главные симптомы тромбоза: как вовремя распознать проблему
03 Какие фрукты надо есть, чтобы омолодить кровь
04 "Муза-чудовище" Сальвадора Дали: малоизвестные факты из жизни Галы Дьяконовой (Фото)
05 Горбулин назначен членом набсовета "Укроборонпрома", полномочия Ермака прекращены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
Платные камеры в СИЗО: как выглядят и сколько будут стоить
&quot;Новые лица&quot;: Арахамия считает, что тренд уже прошел
"Новые лица": Арахамия считает, что тренд уже прошел
&quot;Для разъяснений&quot;: к Стерненко ночью наведались полицейские
"Для разъяснений": к Стерненко ночью наведались полицейские
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли впервые объяснила, почему развелась с Брэдом Питтом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь