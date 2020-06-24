Infiniti QX55 увидит свет в 2020 году: что еще известно

Дебют купе-кроссовера Infiniti QX55 должен состояться во второй половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Экстерьер новинки будет иметь фирменный стиль, который знаком нам по серии FX.

В движение кроссовер будет приводится 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 268 лошадиных сил, работающим совместно с вариатором и системой полного привода.

Серийное производство модели наладят на заводе в мексиканском городе Агуаскальентесе.

Стоимость нового Infiniti QX55 пока не рассекречена, но по мнению экспертов кроссовер будет стоить дороже Infiniti QX50, а значить цена модели составит примерно 40 тысяч долларов.