Infiniti QX55 увидит свет в 2020 году: что еще известно

Экстерьер новинки будет иметь фирменный стиль, который знаком нам по серии FX.
В движение кроссовер будет приводится 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 268 лошадиных сил, работающим совместно с вариатором и системой полного привода.
Серийное производство модели наладят на заводе в мексиканском городе Агуаскальентесе.
Стоимость нового Infiniti QX55 пока не рассекречена, но по мнению экспертов кроссовер будет стоить дороже Infiniti QX50, а значить цена модели составит примерно 40 тысяч долларов.