Скачать
Среда, 24.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
В Украине отреагировали на "военные парады" РФ в ОРДЛО и оккупированном Крыму
ВНО 2020: Зеленский пожелал всем сдающим набрать по 200 баллов
ВНО 2020: Зеленский пожелал всем сдающим набрать по 200 баллов
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
16-летний вратарь вывел Ворсклу в финал Кубка Украины (Видео)
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест

Infiniti QX55 увидит свет в 2020 году: что еще известно

Infiniti QX55 увидит свет в 2020 году: что еще известно
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Дебют купе-кроссовера Infiniti QX55 должен состояться во второй половине 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Экстерьер новинки будет иметь фирменный стиль, который знаком нам по серии FX.

В движение кроссовер будет приводится 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 268 лошадиных сил, работающим совместно с вариатором и системой полного привода.

Серийное производство модели наладят на заводе в мексиканском городе Агуаскальентесе.

 Infiniti "уходит" с Европы: что произошло

Стоимость нового Infiniti QX55 пока не рассекречена, но по мнению экспертов кроссовер будет стоить дороже Infiniti QX50, а значить цена модели составит примерно 40 тысяч долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Infiniti.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Любимый летний салат оказался опасен: чем вредно сочетание огурцов и помидоров
02 На Красной площади в Москве состоялся парад: кто из мировых лидеров приехал
03 Пять украинских городов попали в ТОП по привлекательности ведения бизнеса
04 В Украине за сутки почти тысяча новых инфицированных COVID-19
05 Telegram порадует пользователей новой функцией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия коронавируса: в Польше растет число погибших от COVID-19
Пандемия COVID-19: в Польше растет число погибших
Пандемия коронавируса: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
Пандемия COVID-19: МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики
Разрушительные последствия: Маас сравнил изменение климата с пандемией
Разрушительные последствия: Маас сравнил изменение климата с пандемией
&quot;Надеемся на конец августа или сентябрь&quot;: фестиваль &quot;Княжий&quot; перенесли
"Надеемся на конец августа или сентябрь": фестиваль "Княжий" перенесли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь