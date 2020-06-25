На аукционе продают редкий BMW M3 Evo II образца 1988 года

Этот экземпляр мощного баварского купе провел многие годы своего в руках немецких владельцев, а затем был экспортирован в Великобританию в середине 1990-х годов.

Мощный баварским автомобиль BMW M3 поколения E30 по праву считается одним из лучших моделей спортивного бренда BMW М, за всю его историю.

И да, в последние годы цены на него растут. Вслед за дебютом "обычного" M3 в кузове E30, вскоре после этого BMW представила исполнение Evolution I, а в марте 1988 года - Evolution II, котоаря получила множество обновлений.

Под капотом которого находится безнаддувной четырехцилиндровый двигатель мощностью 217 л.с., который соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Одно из особенностей этого исполнения высокопроизводительного купе была модернизация системы управления двигателем Bosch, установка новых поршней, более легкого маховика и более эффективного воздухозаборника. Автомобиль также поставляется с большими 16 × 7,5-дюймовыми колесными дисками с шинами 225/45.

Множество визуальных изменений также выделяют M3 Evolution II от обычной версии BMW M3 поколения E30, включая более тонкое стекло и более легкие бамперы.

Его двигатель был откапитален 4 800 км назад, и, в итоге, у машины на одометре значится пробег в 202 165 км. Хотя это очень много, автомобиль имеет исчерпывающую документально подтвержденную историю обслуживания и, по-видимому, о нем хорошо заботятся.

В объявлении указано, что под резиной переднего ветрового стекла есть пара небольших пятен ржавчины, которые требуют ремонта.