ТОП-5 надежных автомобилей специально для наших широт и дорог

1 Mitsubishi Lancer X Легенда японского автопрома. Автомобиль-легенда японского автопрома. Свою историю семейство этих машин начало еще в 1973 году. В разных странах мира имеет разные названия. Автомобиль, который не разочаровывает своей технической составляющей, а самое главное прослужит верой и правдой долгие годы в тяжелых условиях. Этот «самурай» не слишком привередлив в вопросах погоды и трассы, по которой колесит.

2 Toyota Camry Еще один «японец», который пользуется заслуженной популярностью в России. Служить долгие годы в условиях езды по российским дорогам – это своего рода достижение. Машина отличается неприхотливостью и относительной простотой (и дешевизной) обслуживания. Цены достаточно серьезно меняются в зависимости от поколения авто, но все еще находятся в пределах «разумного».

3 KIA Sportage Марка-любимчик на отечественном рынке в последние годы. Автомобили KIA снискали большую популярность среди российских автомобилистов во многом благодаря своей простоте и доступности. Большинство моделей марки можно смело хвалить за непривиредливость. Исключением в этом вопросе не является и KIA Sportage. Если нужен кроссовер средней стоимости, ты вы его уже нашли.

4 Ford C-Max Найдется, чем порадовать российского автомобилиста и у заморской автомобильной промышленности. Образец отличного минивэна – это Ford C-Max. Экономичность и надежность машины отлично дополняют просторный салон и багажник. Все это делает Ford C-Max на сегодняшний день одним из лучших кандидатов для роль семейного авто.