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ТОП-5 надежных автомобилей специально для наших широт и дорог

ТОП-5 надежных автомобилей специально для наших широт и дорог
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pinterest.com
Каждый более-менее опытный автомобилист знает, что климатические условия и качество дорог драматическим образом оказывают влияние на максимально возможный срок беспроблемной эксплуатации автомобиля. Многие иномарки банально не подходят для суровой отечественной действительности.
  • 1

    Mitsubishi Lancer X

    Легенда японского автопрома.

    Автомобиль-легенда японского автопрома. Свою историю семейство этих машин начало еще в 1973 году. В разных странах мира имеет разные названия. Автомобиль, который не разочаровывает своей технической составляющей, а самое главное прослужит верой и правдой долгие годы в тяжелых условиях. Этот «самурай» не слишком привередлив в вопросах погоды и трассы, по которой колесит.

  • 2

    Toyota Camry

    Еще один «японец», который пользуется заслуженной популярностью в России. Служить долгие годы в условиях езды по российским дорогам – это своего рода достижение. Машина отличается неприхотливостью и относительной простотой (и дешевизной) обслуживания. Цены достаточно серьезно меняются в зависимости от поколения авто, но все еще находятся в пределах «разумного».

  • 3

    KIA Sportage

    Марка-любимчик на отечественном рынке в последние годы. Автомобили KIA снискали большую популярность среди российских автомобилистов во многом благодаря своей простоте и доступности. Большинство моделей марки можно смело хвалить за непривиредливость. Исключением в этом вопросе не является и KIA Sportage. Если нужен кроссовер средней стоимости, ты вы его уже нашли.

  • 4

    Ford C-Max

    Найдется, чем порадовать российского автомобилиста и у заморской автомобильной промышленности. Образец отличного минивэна – это Ford C-Max. Экономичность и надежность машины отлично дополняют просторный салон и багажник. Все это делает Ford C-Max на сегодняшний день одним из лучших кандидатов для роль семейного авто.

  • 5

    УАЗ Патриот

    Не стоит забывать и об автомобилях отечественного производства. Лучшим вариантом на данный момент безусловно является УАЗ Патриот. Машина из России и для России. Автомобиль способен выдерживать значительные нагрузки во многом благодаря своей надежной подвеске. Она же делает его весьма резвым бегуном на пересеченной местности. При этом у «Патриота» достаточно стильный внешний вид и комфортный салон.

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Автомобили, Авто, Надежные авто, Рейтинг автомобилей.

Автор:

Телеграф
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