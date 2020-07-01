Скачать
Среда, 01.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине: за сутки выявили меньше 700 больных
Коронавирус в Украине: за сутки выявили меньше 700 больных
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что и когда изменится для украинцев
Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча
Ювентус нанес поражение Дженоа: видео голов и обзор матча
Ярилин день: народные приметы и запреты 1 июля
Ярилин день: народные приметы и запреты 1 июля

Bentley представила обновленный кроссовер Bentayga

Bentley представила обновленный кроссовер Bentayga
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
Кроссовер отличается новым оформлением передней части кузова: бампер стал более массивным, а центральная часть решетки радиатора увеличена.

В компании отметили, что обновленный Bentley Bentayga демонстрирует новый язык фирменного дизайна бренда.

Головная матричная оптика установлена на 30 мм выше, чем прежде.

Задняя часть автомобиля полностью новая — с пятой дверью во всю ширину кузова. На крышке целиком расположены диодные фонари как у Continental GT, а вот ниша для номерного знака переехала на бампер. Задняя колея и колесные арки расширены на 20 мм. Кроме того, на модели впервые установили стеклоочистители с 22 подогреваемыми форсунками омывателя на каждом поводке.

В цветовую гамму добавились два новых оттенка: зеленый Viridian, основанный на окрасе концепта EXP 10 Speed 6, и кремовый Patina.

Внутри кроссовера пересмотрено практические всё. Среди самых заметных изменений — это полностью виртуальные приборы, от которых в Bentley еще недавно открещивались.

Также стоит отметить новые дверные карты, руль, кресла, другое наполнение передней панели.

Также появилась новый мультимедийный комплекс с 10,9-дюймовым широкоформатным дисплеем. Клавиши его управления, которые прежде располагались по бокам от монитора, теперь сгруппированы в отдельную линию и находятся под дисплеем. Улучшены графика и возможности соединения с гаджетами.

Mazda 3 обзаведется мощной версией с турбомотором: детали
Mazda 3 обзаведется мощной версией с турбомотором: деталиЧитать полностью

Помимо всего прочего, в перечне оборудования нового Bentayga имеется навигация, проекционный дисплей, развлекательная система для задних пассажиров, как на Flying Spur, и опциональная 1 780-ваттная аудиосистема Naim с 20 динамиками и 6 звуковыми профилями.

А вот по технической части перемен нет. Новинка выйдет на рынок с 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 мощностью 550 л.с. (770 Нм). Такой Bentayga сможет ускоряться с места до 100 км/ч за 4,5 секунды, максимальная скорость достигает отметки в 290 км/ч.

Немного позже появятся модификации Speed (с 6,0-литровым двигателем W12) и Hybrid (с тандемом двигателя V6 и электромотора).

Все версии будут комплектоваться 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом. В продаже обновленные Bentley Bentayga появятся осенью этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Bentley Bentayga.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 145-килограммовый рестлер признался, что его изнасиловала женщина
02 Даже на ночь: продукты, которые можно есть перед сном
03 Откуда появляется жир на животе: шесть главных причин
04 Праймериз "Слуги народа": названы фамилии фаворитов
05 Гибель военнослужащих на на полигоне под Борисполем: капитана ВСУ будут судить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
На Донбассе 12 вражеских обстрелов, двое военных ранены
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай из-за коронавируса
Трамп признался, что все больше и больше злится на Китай
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Зеленский о налоге на выведенный капитал: Внедряйте и все
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Полнолуние и новолуние в июле 2020: даты, что можно и чего нельзя делать в эти дни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь