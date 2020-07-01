Ford анонсировал новый Bronco тизером (Видео)

Перед дебютом нового Bronco компания опубликовала очередной тизер, на котором не только продемонстрировала отличные внедорожные качества легендарного внедорожника, но и дала поклонникам возможность услышать мотор авто.
Официально о моторной линейке будущей новинки производитель еще не рассказывал.
По предварительной информации, внедорожник может получить 2,7-литровую бензиновую "битурбошестерку" EcoBoost, выдающую 330 л.с. и сочетающуюся, по всей видимости, с 9АКПП. Такой движок, к слову, присутствует в моторной гамме пикапа Ford F-150 для домашнего рынка.
Также возрожденный Bronco может обзавести топовой модификацией с приставкой Raptor. Такое авто вполне могут оснастить мощным (около 400 л.с.) трехлитровым турбомотором.
Базовым может стать 2,3-литровый бензиновый мотор EcoBoost мощностью 274 л.с. Не исключаются и гибридные версии новинки. Видеотизер показал и другую важную деталь – дату премьеры авто. Это 13 июля.