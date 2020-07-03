Агрессивный Hummer: тюнеры показали новую спецверсию внедорожника (Фото)

Ателье Mil-Spec Automotive представило специальную версию внедорожника Hummer.

Для тех, кому надоели городские дороги, тюнеры из ателье Mil-Spec Automotive подготовили особую версию Hummer H1 с 6,6-литровым модернизированным дизельным двигателем, мощность которого составляет 500 л.с. и 1 356 НМ крутящего момента.

Кроме того была доработана подвеска автомобиля, чтобы внедорожник мог преодолеть любые препятствия, кузов получил защиту Deep Sky Black с кевларом, а также был установлен 120-литровый топливный бак.

Помимо этого был доработан экстерьер авто, что сделала его еще более агрессивным.

Стоимость Mil-Spec Hummer H1 составляет 300 тысяч долларов.