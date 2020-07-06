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Электрический седан Audi A9 E-tron будет готов к 2024 году

Электрический седан Audi A9 E-tron будет готов к 2024 году
Обновлено 10:56 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com
После запуска он будет выступать в качестве технической витрины для 75 электромобилей и 60 гибридов, уже запланированных такими брендами Volkswagen Group, как Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda и Volkswagen в рамках стратегии электрификации до 2029 года.

Audi стремится занять лидирующие позиции в рядах электромобилей класса люкс с новой флагманской моделью Audi A9 E-tron, разрабатываемой внутренней рабочей группой Artemis.

Этот усовершенствованный седан, названный "высокоэффективным электромобилем, который должен появиться уже в 2024 году", является продолжением проекта Aicon, продемонстрированного на автосалоне во Франкфурте-на-Майне в 2017 году.

Новый электрический флагман станет прямым конкурентом для новых Mercedes-Benz EQS и Jaguar XJ и будет обладать новейшими достижениями в области электрической трансмиссии, аккумуляторной батареи и технологии автономного вождения. Он также будет иметь функции подключения 5G, дополненную реальность и обновления по воздуху.

Новая модель имеет внутреннее кодовое имя E6 и находится на ранних стадиях разработки. Инсайдеры предполагают, что он примет форму спортивного универсала или лифтбека. Утверждается, что он будет аналогичные габариты с A7, но предлагает такой же просторный салон, как у A8. Источники в штаб-квартире Audi в Ингольштадте в Германии предполагают, что новинка может получить название A9 E-tron.

Audi уже объявила о планах запустить до 20 полностью электрических и 10 гибридных моделей с подключаемыми модулями в рамках программы, для которой она запланировала до 12 млрд евро инвестиций, а также 37 млрд евро до конца 2024 года на исследования и разработки.

Рабочая группа Artemis занимает центральное место в планах нового председателя Audi Маркуса Дюссманна, чтобы производитель вернул себе репутацию технического лидера. Artemis будет работать рука об руку с постоянным отделом разработки Audi, а также с инженерами и экспертами по программному обеспечению из более широкой группы, чтобы "быстро и без бюрократических проволочек создавать технологии для электрического и высокоавтоматизированного вождения".

Цель Artemis - подражать гибкости и скорости исполнения конкурирующих брендов стартапов и ведущих гоночных команд. Дюссманн сказал, что новая рабочая группа получит "большую степень свободы и будет работать во всем мире". Ключевыми участниками Artemis станут собственный технический центр Audi InCampus и новая подразделение Volkswagen Group "software.org".

Audi также планирует более тесно сотрудничать с Porsche через Artemis, прежде всего в разработке платформы. Они уже сотрудничали на платформе J1, которая лежит в основе Taycan и грядущего E-tron GT. Они также разрабатывают пока еще не раскрытую структуру СИЗ, которая впервые будет использоваться электрической версией Macan второго поколения, которое должно появиться в 2022 году.

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Помимо предоставления технических решений для нового флагмана Audi, Artemis отвечает за внедрение новых технологий во всем бренде. Для Дюссманна жизненно важно, чтобы Audi оставалась конкурентоспособной в изменяющейся автомобильной среде, в которую входят такие конкуренты, как Tesla, Rivian и Lucid, а также множество китайских стартапов, выпускающих электромобили.

Дюссманн, который сменил Брэма Шота на посту председателя Audi в апреле и ранее тесно сотрудничал с председателем Volkswagen Group Гербертом Диссом в BMW, сказал, что Artemis разработает обширную экологическую систему вокруг своей флагманской модели, предполагая, что она будет распространяться на другие электромобили.

Согласно источникам, дальнейшая центральная роль Artemis заключается в разработке новых бизнес-моделей для методов быстрого прототипирования для ускорения разработки существующих моделей, а также сбора данных.

"Нынешняя инициатива в области электромобилей объединяет все наши возможности", - сказал Дюсманн, который также является руководителем отдела исследований и разработок Volkswagen Group.

"Вопрос в том, как мы можем внедрить дополнительные высокотехнологичные тесты, не ставя под угрозу управляемость существующих проектов и в то же время используя новые возможности на рынке".

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Автомобили, Авто, Audi A9 E-tron.

Автор:

Телеграф
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