Audi e-tron расширяется: компания презентовала новинку

После успеха электрического внедорожника e-tron была выпущена вторая модель под названием Audi e-tron Sportback 2020 модельного года. По сути, он был таким же, как стандартный e-tron, но предлагал более спортивную линию крыши, похожую на купе.

Теперь Audi расширяет свою линейку e-tron еще раз с новой концептуальной моделью, которая в конечном итоге присоединится к линейке. Представляем концепт Audi Q4 Sportback e-tron, который поступит в производство в качестве модели 2021 года.

Хотя в качестве концепции показана только модель Sportback, шпионские снимки показали, что стандартный Q4 также будет доступен с более традиционной линией крыши. Обе модели будут иметь практически одинаковые размеры, но Sportback при длине 4 602 мм и высоте 1 585 мм будет на 1 см длиннее и выше. Как внедорожник Q4, так и Q4 Sportback будут иметь ширину 1 890 мм и колесную базу 2 774 мм.

Внешний вид Audi Q4 e-tron Sportback явно повторяет тот же рецепт внедорожника, который использовали такие конкуренты, как Mercedes GLC Coupe и BMW X4.

С покатой линией крыши и большим задним спойлером, Q4 Sportback выглядит гораздо длиннее, чем его родной брат. Стиль остальной части автомобиля довольно смелый для Audi, со светодиодными фарами, подключенными задними фонарями, освещенными логотипами e-tron и агрессивными передними и задними диффузорами. Массивные 22-дюймовые колеса завершают динамичный внешний вид и хорошо сочетаются с новой кинетической серой краской.

Внутри Q4 e-tron довольно прост. Большой 12,3-дюймовый сенсорный экран расположен на приборной панели, а за рулем — дисплей виртуальной кабины Audi, показывающий скорость, информацию о зарядке и многое другое. На центральной консоли появилось место для хранения и подставки для зарядки мобильного телефона.

Audi также продумала верхнюю область дверных панелей, сделав карманы для хранения больших бутылок. Благодаря своей электрической компоновке компактный Q4 был упакован настолько хорошо, что его внутренний объем конкурирует с объемом среднего внедорожника с точки зрения переднего и заднего пространства для ног.

На серийных моделях будет предложено несколько вариантов батарей, но концепция демонстрирует самый мощный вариант, который вырабатывает 301 лошадиных сил мощности системы от двух электродвигателей. Передавая мощность на полный привод Quattro, электромоторы могут разогнать Q4 до 100 км/ч за 6,3 секунды и до максимальной скорости 180 км/ч.

Поскольку между передними и задними колесами, каждое из которых приводится в действие собственным электродвигателем, отсутствует связь, Q4 может равномерно распределять крутящий момент за доли секунды, обеспечивая оптимальное сцепление с дорогой в любое время.

Для достижения максимальной эффективности Q4 по умолчанию передает большую часть своей мощности на заднюю ось. Задний мотор сам по себе обеспечивает 310 Нм крутящего момента, в то время как передний двигатель вносит 150 Нм «в смесь».

Батарея 82 кВт-ч находится между осями и обеспечивает запас хода модели 450 километров в цикле WLTP. Ожидается, что модели с задним приводом будут проезжать около 500 километров. Модель Sportback должна иметь преимущество в увеличении дальности хода благодаря более аэродинамической форме. Audi утверждает, что благодаря быстрому зарядному устройству Q4 e-tron может заполнить до 80% заряда батареи всего за 30 минут.