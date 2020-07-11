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ТОП автомобилей, которые могут похвастаться практически нержавеющим кузовом (Фото)

ТОП автомобилей, которые могут похвастаться практически нержавеющим кузовом (Фото)
Обновлено 17:05 Сегодня Телеграф koleso.temaretik.com Фото: twitter.com
Одной из самых популярных проблем среди автомобилистов является ржавчина кузова. Ее боятся, ждут с опаской, с ней готовятся бороться. Единожды начавшаяся коррозия стремительно захватывает слабозащищенные участки металла. Полностью побороть ее может быть крайне сложно.

Наверняка, большинство сограждан интересует вопрос о том, к каким автомобилям на рынке из среднего класса и доступного ценового сегмента следует присмотреться, чтобы заполучить к себе в собственность машину с высококачественной гальванической обработкой? На этот счет существует много рейтингов, однако список абсолютных лидеров по качеству оцинковки кузова в среднем сегменте год от года фактически не меняется. Вот на что можно обратить внимание.

Renault Logan – бюджетный субкомпактный автомобиль, который выпускается для европейского рынка начиная с 1999 года. Все поколения этой машины имеют в целом надежный кузов, который при должном уходе не будет бояться ржавчины.

Skoda Octavia – еще один компактный автомобиль на сей раз чешского производства, который на протяжении многих десятилетий остается отличным выбором для тех, кто ищет сравнительно дешевый и при этом достаточно надежный образец для удовлетворения ежедневных нужд по передвижению из точки «А» в точку «Б».

Nissan Qashqai – отличный японский кроссовер, который также станет отличным выбором. Машина прослужит верой и правдой многие годы, не отвлекая автомобилиста на такие проблемы, как образование ржавчины в уязвимый местах кузова. Выпускается авто с 2006 года.

Honda Cr-V – другой популярный кроссовер, который также заслуживает внимания потребителей. На рынке автомобиль присутствует с 1995 года. Качество обработки кузова позволяет смело брать даже подержанные автомобили.

Toyota Camry Xv40 – среднеразмерный автомобиль, который добрался до отечественного рынка в 2006 году. Единственная проблема здесь заключается в том, что модель перестали выпускать уже в 2011. Несмотря на это, за кузов Toyota Camry переживать не стоит. Во всяком случае, если брать модели позднего выпуска.

Citroen C4 Picasso – отличный компактный автомобиль из Франции, который выпускается до сих пор в нескольких модификациях. Если речь идет именно о защите от коррозии, то брать можно любую модель из любого поколения. Все они одинаково хороши в контексте рассматриваемого вопроса.

Volkswagen Passat B8 – старый-добрый Passat почти никогда не подводил автомобилистов в вопросах ржавчины кузова, а точнее – ее отсутствия. Если приглянулись именно машины марки Volkswagen, то брать можно любые разновидности Passat от 2000 года производства.

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Автомобили, Авто, Рейтинг автомобилей.

Автор:

Телеграф
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