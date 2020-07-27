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На качество не повлияет: Renault снизил себестоимость производства электрокаров

На качество не повлияет: Renault снизил себестоимость производства электрокаров
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф avtodream.org
Автопроизводитель Renault значительно уменьшил свои затраты при производстве электрокаров за счет плотного сотрудничества с компанией Nissan.

У компании Renault случился большой прорыв в уменьшении затрат в ходе совместной разработки своей новой платформы для электромобилей CMF-EV с партнером по альянсу Nissan.

"Нам удалось достигнуть 30-процентного снижения стоимости платформы, снизили стоимость батареи на 30% и электромотора на 20%", — сказал Жан-Поль Драй, директор по развитию продуктов Renault Group для электромобилей.

По словам Драя, платформа CMF-EV является достаточно универсальной, для использования в создании компактного кроссовера, например как концепт Morphoz, который Renault представил ранее в этом году, а также для внедорожника.

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Кроме того, он похвастался еще одной победой. Партнерам удалось значительно повысить эффективность аккумулятора при любых погодных условиях, благодаря внедрению "инновационного управления температурой авто".

Renault называют пионером в сфере электромобилей среди европейских производителей. Электрокар Zoe определили, как самый продаваемый электрический автомобиль региона со старта его запуска в конце 2012 года.

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Напомним, Skoda Kamiq оказался бестселлером марки. По продажам бюджетный кроссовер обошел Kia Seltos и Hyundai Creta, которые были реализованы за 3,5 и 3 тысячи экземпляров соответственно.

Go Fast Campers сделали палатку SuperLite, которая, как заявляют в компании, стала самой легкой из прочных. Известно, что новая палатку SuperLite весит всего 36 кг, что не только влияет на центр тяжести машины, но и конечно же облегчает установку. В компании заявляют, что установить такую палатку можно и самостоятельно менее чем за три минуты.

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Автомобиль, Renault, Авто, Электрокар.

Автор:

Телеграф
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