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Польша будет выпускать электромобили

Польша будет выпускать электромобили
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В Польше набирает популярность проект национального электромобиля.

Известно, что польская марка "Izera" станет заниматься сборкой электрокаров. Запуск электрокаров в Польше запланирован на 2023 год.

Стоит отметить, что имя "Izera" происходит от Йизерских гор, которые проходят на Польской и Чешской границе. 

В настоящие время уже представлены прототипные вариации новинок.

Сообщается, что новые серийные автомобили получат единую "тележку", которую купят у другого бренда. Платформу конечно же позаимствуют у Volkswagen — МЕВ. Технические особенности пока не раскрыты, известно, что до 100 км/ч новые автомобили смогут разогнаться за 8 сек.

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Сборка таких электромобилей будет налажена именно в Польше и будет запушена в середине следующего года.

Напомним, итальянская компания Maserati выпустит "заряженные" седаны Ghibli и Quattroporte. Новая линейка дебютирует через пару недель.

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Польша, Автомобили, Авто, Электромобили.

Автор:

Телеграф
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