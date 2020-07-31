Польша будет выпускать электромобили

В Польше набирает популярность проект национального электромобиля.

Известно, что польская марка "Izera" станет заниматься сборкой электрокаров. Запуск электрокаров в Польше запланирован на 2023 год.

Стоит отметить, что имя "Izera" происходит от Йизерских гор, которые проходят на Польской и Чешской границе.

В настоящие время уже представлены прототипные вариации новинок.

Сообщается, что новые серийные автомобили получат единую "тележку", которую купят у другого бренда. Платформу конечно же позаимствуют у Volkswagen — МЕВ. Технические особенности пока не раскрыты, известно, что до 100 км/ч новые автомобили смогут разогнаться за 8 сек.

Сборка таких электромобилей будет налажена именно в Польше и будет запушена в середине следующего года.

Напомним, итальянская компания Maserati выпустит "заряженные" седаны Ghibli и Quattroporte. Новая линейка дебютирует через пару недель.