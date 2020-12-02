Зима пришла: водителям напомнили, как правильно ездить по снегу и гололеду

На фоне ухудшения погодной ситуации в Украине, спасатели напомнили о правилах езды по снегу и гололеду.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Уважаемые водители! Будьте внимательны и осторожны на дорогах, особенно во время осложнения погодных условий", - сказано в сообщении.

Водителям напомнили, что во время сложных погодных условий стоит соблюдать умеренную скорость и придерживаться безопасной дистанции между транспортными средствами.

Также стоит учитывать особенности и состояние автомобиля и дорожного покрытия.

Водителей призывают избегать любых рискованных маневров и рекомендуют перемещаться в светлую пору суток.

"Подготовьте свой автомобиль к зиме. Обязательно необходимо заменить летнюю резину на зимнюю", - пишут в ГСЧС.

Напомним, ранее украинский гонщик Алексей Мочанов обратился к водителям, которые до сих пор не "переобулись" на зимнюю резину.