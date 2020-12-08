Как правильно "прогревать" машину зимой и нужно ли это делать: гонщик Мочанов дал советы

Множество владельцев авто хоть и не один год уже ездят, могут задумываться, почему в машине возникают проблемы и ее частенько надо отвозить в сервис. В то же время есть и те, кто только этой осенью "сел за руль" и еще многого не знает. Но и тем и другим не помешает хороший совет, как "прогревать" машину зимой.

Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук украинский автогонщик, тест-пилот Алексей Мочанов.

Он советует автомобилистам зимой не прогревать автомобили. "Завели, пару-тройку минут отряхнули снег - и потихоньку поехали нагревать под нагрузкой весь автомобиль. За ночь ведь остыла вся машина, а не только мотор с салоном. Стоять и тарахтеть на месте - неэффективно", уверяет гонщик. А все потому, что таким образом нагревается не вся машина, и при данной эксплуатации значительно укорачивается срок службы всего автомобиля.

В то же время Мочанов рассказал, что делать, если коробка-автомат. "Включите Drive и удерживая ногу на тормозе дайте машине постоять в таком положении 20-30 секунд перед тем, как тронуться с места", - советует он.

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